סולברג תקף את היועמ"שית; יצחק עמית יצא להגנתה

יצחק עמית ( יונתן זינדל / פלאש90 )

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג, מתח היום (רביעי) ביקורת חריפה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, ועל סגנה גיל לימון.

הנזיפה הגיעה בעקבות הטיפול בבקשה לפטר את הממונה על התחרות, מיכל כהן. סולברג כתב כי לנציב שירות המדינה הוצגה "תמונה משפטית שגויה". נשיא בג"ץ יצחק עמית התנגד לביקורת והסביר מדוע לדעתו הייתה הצדקה לזהירות שנקט הייעוץ המשפטי. הפרשה החלה בינואר 2024, עם פנייתו של שר הכלכלה לוועדת המינויים בבקשה לבחון את סיום כהונתה של כהן, כשהוא מנמק זאת במשבר אמון חריף ומתמשך ביניהם. מנגד, דחתה כהן את הטענות וטענה כי השר ומנכ"ל המשרד ניסו להתערב בהחלטות המסורות לסמכותה העצמאית. השר, מצדו, הכחיש במסגרת הדיון הנוסף כי הפעיל עליה לחצים פסולים. נציב שירות המדינה סירב לזמן את הוועדה, תוך התבססות על חוות דעת משפטית שלפיה לא התקיים הבסיס המוצדק לכך. בעקבות עתירה שהגישה עמותת לביא לבג"ץ, הורה בית המשפט ביולי 2025 לכנס את הוועדה. בהמשך עוכב יישום ההחלטה, והנושא הועבר לבחינה מחודשת בפני הרכב מורחב של חמישה שופטים. בפסק הדין נקבע כי הנציב אינו מוסמך לחסום בעצמו את בקשת השר בטענה להיעדר עילה לפיטורים. נקבע כי הסמכות לבחון את הבקשה מסורה לוועדה עצמה, הרשאית לעשות כן גם בהליך מקוצר על יסוד המסמכים בלבד, ולהמליץ על דחייתה ללא צורך בבירור מקיף.

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השופט סולברג טען כי מאחורי סירובו של הנציב ניצבה למעשה עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה. לדבריו, לנציב נאמר כי חל עליו איסור לכנס את הוועדה, אף שעל פי הדין חלה עליו חובה לעשות כן. בנוסף, קרא לייעוץ המשפטי "להיצמד לדין כהוויתו, ולא להפליג למחוזות אחרים".

סולברג מתח ביקורת גם על משך הזמן הממושך של הטיפול בבקשה, בציינו כי השר הושאר בהמתנה של חודשים לתשובת הנציב, ולאחר מכן נדרש להליך משפטי שארך כערך שנתיים. כעת, בשלהי כהונת הממשלה, הבקשה טרם נבחנה לגופה — תוצאה שאותה הגדיר סולברג עבור השר כ"אתרוגים אחרי סוכות". השופט אלכס שטיין הצטרף לביקורת זו כלפי הייעוץ המשפטי.

מנגד, השיב השופט עמית: "אבהיר כי איני שותף לדברי הביקורת של חברי על התנהלות הייעוץ המשפטי לממשלה". הוא הבהיר כי מדובר בסוגיה תקדימית, אשר עוררה שאלות משפטיות שטרם הוכרעו בעבר. לדבריו, אף שעמדת הייעוץ המשפטי לא התקבלה בסופו של דבר על ידי בית המשפט, היא נשענה על נימוקים משפטיים כבדי משקל.

כמו כן, הדגיש עמית את החשש כי עצם הנעת הליך פיטורים עלולה להפעיל לחץ פסול על בעלי תפקידים הנדרשים להפעיל שיקול דעת עצמאי. השופטים דפנה ברק-ארז וחאלד כבוב הצטרפו להערותיו של עמית בנוגע לייעוץ המשפטי.

במקביל, קבע רוב השופטים כי הצהרה ערטילאית של שר בדבר אובדן אמון אינה מספקת. על מנת להצדיק סיום כהונה בעילה זו, נדרש להציג תשתית עובדתית המלמדת על משבר מקצועי חריף ומתמשך, המונע תפקוד יעיל ותקין. סולברג, מצידו, סבר כי אין מקום להכריע בשאלה זו בשלב הנוכחי.

בית המשפט לא קבע כי קיימת הצדקה לפטוריה של כהן. הצו שעיכב את יישום פסק הדין הקודם בוטל, אך המשך קידום ההליך כפוף למגבלות המשפטיות החלות בתקופת בחירות. ככל שהבקשה תוגש מחדש לנציב, נקבע כי ראוי שתובא בפניו חוות דעת משפטית עדכנית, הלוקחת בחשבון את פרק הזמן שחלף.