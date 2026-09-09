המגישה הבכירה חושפת: "אני לא מדברת עם עמית סגל"

העיתונאית והמגישה רינה מצליח, התראיינה אצל עמרי אסנהיים ברשת 13, ונשאלה מתי בפעם האחרונה היא התכתבה עם עמית סגל.

בדבריה היא השיבה: "אני לא מדברת עם עמית סגל". כשנשאלה מדוע היא השיבה: "אנחנו 2 עיתונאים מסוגים שונים. אין ביננו הרבה משותף. אני באתי לתקשורת כמשרתת ציבור, באתי כמו פקידת מס הכנסה שצריכה לעשות את העבודה שלה, והוא בא לקדם את האידיאולגיה שלו. אנחנו שונים".

נזכיר כי לפני תקופה, חשפה מצליח לאיזה מחנה פוליטי היא מרגישה שייכות. את הדברים גילתה מצליח בתכניתה בכאן רשת ב', לאחר שיאיר גולן סירב לגנות את ירי פצצות התאורה על ביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במהלך דבריה אמרה מצליח: "אני אלחם עד טיפת דמי האחרונה על הדמוקרטיה הישראלית. אני מתנגדת לאלימות המילולית הזאת גם עכשיו, גם כשהיא באה מהמחנה שאני יותר מזדהה איתו. אני חושבת שכל מי שהוא בן אדם ישר צריך לדעת לגנות אלימות מכל צד שהיא באה".

מצליח פנתה לגולן ואמרה לו: "אל תיתמם, אני רוצה שלא תהיה אלימות, כדי שהאלימות הזאת תהיה יותר אפקטיבית. מה שהם עשו פגע במחאה ולא חיזק אותה. תגיד את זה. בלי אבל. לקרוא לראש הממשלה בוגד ולשים את תמונתו זה משהו שאנחנו לא רוצים. אני לא רוצה מחאה כזאת מאף צד".