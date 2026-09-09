דודי אמסלם מגיב לראשונה: "החלטתי לא לשתוק"

אחרי שנים שבהן השרה לשעבר לימור לבנת חזרה בכלי התקשורת על האשמות קשות נגד השר דוד אמסלם, בית המשפט קבע כי מדובר בלשון הרע ודחה את טענתה כי עומדת לה הגנת "אמת בפרסום". לבנת חויבה בפיצוי ובהוצאות בסך כולל של 98,500 שקל.

בתגובה להחלטה זו, מסר אמסלם: "זה לא היה מאבק על כסף. זה היה מאבק על האמת ועל שמי. במשך שנים לימור לבנת חזרה שוב ושוב על האשמות קשות ושקריות נגדי. הדברים נאמרו בתקשורת, באולפנים ובפרסומים שונים, והוצגו לציבור כאילו היו אמת מוחלטת.

אני ידעתי את האמת מהרגע הראשון, אבל כשחוזרים על שקר פעם אחר פעם, הוא עלול להפוך בתודעה הציבורית לעובדה. לכן בחרתי לא לשתוק. היום, אחרי שהדברים נבחנו בבית המשפט, אני שמח שהאמת קיבלה את המקום שלה. בית המשפט דחה את טענת 'אמת בפרסום' וקבע כי מדובר בלשון הרע.

לסיום הוא אמר: "אפשר לבקר אותי. אפשר להתווכח איתי. אפשר גם לא להסכים איתי כמעט על שום דבר. אבל אי אפשר להמציא עליי סיפורים, לחזור עליהם במשך שנים ולצפות שאשתוק.

השם שלי אינו הפקר. האמת אינה הפקר. היום נעשה צדק".