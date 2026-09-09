השרה לשעבר מהליכוד הפסידה בענק לדודי אמסלם

אחרי שנים שבהן השרה לשעבר לימור לבנת חזרה בכלי התקשורת על האשמות קשות נגד השר דוד אמסלם, בית המשפט קבע היום (רביעי) כי מדובר בלשון הרע ודחה את טענתה כי עומדת לה הגנת "אמת בפרסום". לבנת חויבה בפיצוי ובהוצאות בסך כולל של 98,500 שקל.

בהודעה מטעם השר נמסר: ניצחון משפטי וציבורי משמעותי לשר דוד אמסלם בתביעת לשון הרע שהגיש נגד השרה לשעבר לימור לבנת.

במשך שנים חזרה לבנת בראיונות ובפרסומים שונים על טענות קשות כלפי אמסלם, שמקורן באירועים פוליטיים שהתרחשו לפני למעלה משני עשורים. הטענות הציגו אותו כמי שניסה לכאורה לקדם מינויים של מקורבים וכמי שפעל פוליטית בעקבות סירובה של לבנת להיענות לכך.

אמסלם הכחיש את הדברים וטען כי מדובר בסיפור שקרי שהלך והתעצם עם השנים, תוך פגיעה קשה בשמו וביושרו. כעת, לאחר הליך משפטי שנמשך מאז הגשת התביעה בשנת 2020, בית המשפט הכריע.