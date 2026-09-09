חגיגיים וקלים להכנה: תפוחי אדמה מתוקים בדבש ורוזמרין

מחפשים תוספת חגיגית שכולם יאהבו? תפוחי האדמה האלה יוצאים זהובים ופריכים מבחוץ, רכים מבפנים ומצופים ברוטב מתקתק שמתאים בדיוק לשולחן החג.
מצרכים
- 1 ק"ג תפוחי אדמה קטנים
- 3 כפות שמן זית
- 2 כפות דבש
- 3 שיני שום כתושות
- כפית עלי רוזמרין
- חצי כפית פפריקה מתוקה
- מלח ופלפל שחור
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-200 מעלות.
- שוטפים את תפוחי האדמה וחוצים אותם. אם משתמשים בתפוחי אדמה גדולים, חותכים לקוביות.
- מערבבים בקערה שמן זית, דבש, שום, רוזמרין, פפריקה, מלח ופלפל.
- מוסיפים את תפוחי האדמה ומערבבים עד שהם מצופים היטב.
- מסדרים בתבנית בשכבה אחת, כשהצד החתוך פונה כלפי מטה.
- אופים במשך 40-50 דקות, עד שתפוחי האדמה רכים וזהובים. הופכים אותם באמצע האפייה.
- לפני ההגשה מזלפים מעט דבש.