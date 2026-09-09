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מתכון לחג

חגיגיים וקלים להכנה: תפוחי אדמה מתוקים בדבש ורוזמרין

מחפשים תוספת מרשימה לשולחן החג? תפוחי האדמה האלה נאפים עם דבש ורוזמרין ויוצאים זהובים, פריכים ומתוקים

15:03
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תפוחי אדמה (צילום: AI)

מחפשים תוספת חגיגית שכולם יאהבו? תפוחי האדמה האלה יוצאים זהובים ופריכים מבחוץ, רכים מבפנים ומצופים ברוטב מתקתק שמתאים בדיוק לשולחן החג.

מצרכים

  • 1 ק"ג תפוחי אדמה קטנים
  • 3 כפות שמן זית
  • 2 כפות דבש
  • 3 שיני שום כתושות
  • כפית עלי רוזמרין
  • חצי כפית פפריקה מתוקה
  • מלח ופלפל שחור

אופן ההכנה

  1. מחממים תנור ל-200 מעלות.
  2. שוטפים את תפוחי האדמה וחוצים אותם. אם משתמשים בתפוחי אדמה גדולים, חותכים לקוביות.
  3. מערבבים בקערה שמן זית, דבש, שום, רוזמרין, פפריקה, מלח ופלפל.
  4. מוסיפים את תפוחי האדמה ומערבבים עד שהם מצופים היטב.
  5. מסדרים בתבנית בשכבה אחת, כשהצד החתוך פונה כלפי מטה.
  6. אופים במשך 40-50 דקות, עד שתפוחי האדמה רכים וזהובים. הופכים אותם באמצע האפייה.
  7. לפני ההגשה מזלפים מעט דבש.

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