צביקה מור: "הם הגרועים ביותר אחרי הנוח'בות"

צביקה מור ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

צביקה מור, המתמודד בבחירות הקרובות מטעם סיעת 'הציונות הדתית', התראיין היום (רביעי?) בגלי צה"ל והתייחס לסנקציות שהחליטו להטיל בבריטניה נגד ישראל.

"הבריטים הם הגרועים ביותר אחרי הנאצים והנוח'בות, פשוט אנטישמים, למה אנחנו מתחסדים איתם?", שאל. נזכיר כי אמש, שר החוץ הבריטי הודיע על משטר סנקציות חדש כנגד ישראל שכולל איסור מסחר עם יישובים יהודים ביהודה ושומרון, סנקציות על אזרחים וחברות הבונות באזור ועוד שורה של החלטות מרחיקות לכת. אד מיליבנד, שר החוץ היהודי של ממשלת השמאל הבריטית מודיע כעת על החלטה חריפה ולדבריו "חסרת תקדים" כנגד ישראל. מליבנד היהודי פתח ודיבר על חווית האנטישמיות של יהודים בבריטניה, ואז באותה נשימה בחר להשוות את ישראל אל חיזבאללה ומשמרות המהפכה, והסביר כי יוטלו סנקציות לראשונה גם על חיזבאללה. בנוסף, במהלך דבריו ציטט מליבנד אנשי שמאל בכירים בישראל, בראשיתם ציטט מליבנד את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ואמר כי הוא בעצמו תיאר את המתרחש ביהודה ושומרון כ"טיהור אתני מתמשך ופושע" לדבריו של שר החוץ.

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מליבנד המשיך ותיאר את המתרחש ב'גדה המערבית' כ"מדיניות מתמשכת של דיכוי, קולוניאליזם וטרור יהודי" והודיע כי בריטניה תאסור מהיום באופן כולל את המסחר עם היישובים היהודיים, בנוסף ציין את תוכנית E1 כשינוי דרמטי בשטח, והודיע כי יוטלו סנקציות גם על חברות בנייה בהתנחלויות.

בהמשך לכך הודיע מליבנד כי חסימת עסקאות הנשק עם ישראל יורחבו, ויוטל "איסור כפול" על מכירת כל ציוד "שעלול לשמש את המאמץ לייצוב ההתנחלויות".

מליבנד תיאר את המלחמה בעזה כ"כתם מוסרי מהגדולים בהיסטוריה של העולם" והסביר כי יקבלו את הקביעה של בית הדין הבינלאומי במידה ויגדיר את המלחמה בעזה רצח עם.

לבסוף הודיע על שורה של מדינות נוספות אשר יצטרפו למהלך.