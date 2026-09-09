איש הימין מודה: "אני לא אצביע בבחירות הקרובות"

פעיל הימין, מאמן נבחרת ישראל בג'ודו לשעבר, אורן סמדג'ה, שהודיע לאחרונה על הצטרפותו למפלגתו של גלעד ארדן, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm לפרישתו מהמירוץ הפוליטי. כזכור, ארדן הודיע כי מפלגתו פורשת מהמירוץ הפוליטי.

בדבריו אמר אורן: "בבחירות הקרובות אני לא אצביע, בפעם הראשונה אין בן אדם או מנהיג שגורם לי לרצות להצביע עבורו".

נזכיר כי ביום שישי האחרון, הודיע יו"ר מפלגת האחדות, גלעד ארדן, כי מפלגתו לא תתמודד במערכת הבחירות הקרובה. לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר כחודש של קמפיין, בעקבות התמיכה במפלגה ואחרי שניסיונות לחיבורים עם מפלגות נוספות לא התממשו.

"לאורך כל חיי שירתתי את עם ישראל ואת מדינת ישראל. מתוך תחושת שליחות זו, הקמתי לפני מספר שבועות את מפלגת 'האחדות', כיוון שאני מאמין שישראל זקוקה לממשלה ציונית רחבה שתוכל להעביר חוק גיוס אמיתי ותפתור מחלוקות", מסר ארדן.

לדבריו, לאחר כחודש של פעילות הוא הגיע למסקנה כי סדר העדיפויות של הציבור שונה מזה שעליו התבססה הקמת המפלגה. "המציאות מראה כי בבחירות הקרובות, רוב גדול בציבור מבקש לפני הכל, הכרעה ברורה בשאלת זהות ראש הממשלה, והצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפות של האזרחים".