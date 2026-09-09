אחרי השירות כלוחמת והצטיינות הנשיא: עכשיו היא יוצאת לדרך חדשה

לוחמת ( צילום: פלאש90 )

הדר הופנברג מגיעה לעולם המוזיקה עם סיפור חיים שקשה להישאר אדישים אליו. היא גדלה בתוך משפחה של אמנים, על הבמות ומאחורי הקלעים, ובהמשך החליפה אותן במדים ושירתה במשך שלוש שנים כלוחמת בקרקל וכקלעית חוד. עכשיו, אחרי דרך שעברה בין תיאטרון, לחימה ויצירה, היא משיקה את סינגל הבכורה שלה - "סליחה".

האזינו לשיר של הדר הופנברג - "סליחה"

ילדת תיאטרון מגיל חמש

החיבור של הופנברג לבמה התחיל כבר בילדות. בגיל חמש החלה להופיע לצד אביה, ארז משולם, מנהל תיאטרון "הכרכרה", במופעי רחוב, ומגיל 12 כבר הופיעה באופן מקצועי בהצגות תיאטרון ברחבי הארץ. האמנות הפכה לחלק בלתי נפרד מחייה עוד הרבה לפני שהחליטה להביא לקדמת הבמה גם את המוזיקה שלה.

מהבמה למדי קרקל

בין לבין בחרה הופנברג במסלול אחר לחלוטין. במשך שלוש שנים שירתה כלוחמת בגדוד קרקל וכקלעית חוד, ובמהלך שירותה אף קיבלה את אות הצטיינות הנשיא בעקבות אירוע בגבול מצרים.

המעבר מהתיאטרון לשירות קרבי אולי נשמע כמו קפיצה בין שני עולמות רחוקים, אבל אצל הופנברג הם נפגשים. לצד הרגישות והעדינות שמלוות אותה כאמנית, נמצאים גם הנחישות והעוצמה של מי שחוותה שירות משמעותי כלוחמת.

עכשיו היא מבקשת "סליחה"

את הצעד הראשון שלה כזמרת-יוצרת היא עושה עם "סליחה", סינגל בכורה שיוצא בחודש אלול ולקראת חגי תשרי - תקופה שמעניקה משמעות נוספת למילים האישיות והאמוניות של השיר.

"סליחה" נכתב מתוך רגע כן ומכונן ועוסק בקושי לסמוך ולבטוח, בפחד להביא את עצמך עד הסוף ולעמוד על שלך, וגם ברגעים שבהם דווקא כשהחיים נעשים קשים - קשה יותר לראות את בורא עולם.

הופנברג מבקשת סליחה על הרגעים שבהם התייאשה, קפאה, התרחקה ושכחה, אבל מתוך החשבון האישי הזה מגיעה גם התובנה שנמצאת בלב השיר: האמונה אינה קיימת רק כשהכול טוב ומסתדר.

"בכל גל בכל אבן אתה נמצא בתוך לב שבור מגלה שירה בכל דין בכל חסד אתה נמצאין עוד מלבדך"