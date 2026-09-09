ראשי הקהילות והגבאים ממלאים תפקיד מרכזי בחיי השכונות בירושלים, מחברים בין התושבים, מובילים יוזמות של חסד וערבות הדדית ומהווים עוגן קהילתי לאורך כל השנה. ( צילום: יח"צ )

האירוע, שהתקיים ביוזמת ראש העיר ירושלים, משה ליאון, באולם מועצת העיר בכיכר ספרא, נועד להוקיר את פועלם של ראשי הקהילות והגבאים, לחזק את הקשרים הקהילתיים ולפתוח את השנה החדשה ברוח של אחדות ועשייה משותפת.

ראשי הקהילות והגבאים ממלאים תפקיד מרכזי בחיי השכונות בירושלים, מחברים בין התושבים, מובילים יוזמות של חסד וערבות הדדית ומהווים עוגן קהילתי לאורך כל השנה. הערב לווה במופע מוזיקלי של קובי אריאלי ולהקתו.

הערב לווה במופע מוזיקלי של קובי אריאלי ולהקתו. ( צילום: יח"צ )

באירוע השתתפו ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא שליט״א, מנכ״לית עיריית ירושלים, אריאלה רג׳ואן, ראשי קהילות, גבאי בתי כנסת ונציגי תנועות הנוער.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: ״העירייה בונה את העיר, אבל אתם הופכים אותה לבית. נמשיך לבנות את ירושלים יחד, מן האבן ועד האדם, מן השכונה ועד הקהילה, מן התשתית ועד הנשמה. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכולכם.״

סגנית ראש העיר, חגית משה, הדגישה את התפקיד המרכזי של ראשי הקהילות והגבאים בחיזוק הקשר בין התושבים לקהילה: ״ראשי הקהילות והגבאים הם החיבור שמחבר בין האנשים לבין הקהילה, ומהווה עוגן משמעותי בחיי השכונות והעיר כולה.״