אבישי גרינצייג יוצא להגנת נתניהו: "אין שום היגיון"

אבישי גרינצייג ( חיים גולדברג/פלאש90 )

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס היום (רביעי) לפרסום ב'הארץ' נגד ראש הממשלה נתניהו, לפיו נתניהו קיבל אזהרה מאיוחד האמירויות קדום טבח ה-7 באוקטובר.

"הפרסום של שלומי אלדר הוא בעיניי ברווז עיתונאי, שאין בו אפילו היגיון פנימי בתוך העלילה עצמה", כתב גרינצייג. עוד הוא הוסיף: "אבל מה שבעיניי כבר ממש מהמקפצה זה לקחת את הפרסום של סמדר פרי מה-9.10.23 שהוכחש על ידי כולם כולל כולם, ושעבר תהפוכות עובדתיות כמו פלסטלינה, ואז אחרי 3 שנים - להתייחס לפרסום הזה כאמת מוחלטת ללא שום סיוג, ולרקום אותו לתוך העלילה של אלדר".

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נזכיר כי מוקדם יותר היום, ברשת i24News דווח כי בממשל ביידן לא הכירו התרעה קונקרטית שהתקבלה מאיחוד האמירויות על תכנון מתקפה נרחבת של חמאס לפני טבח ה-7 באוקטובר.

לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של שני גורמים המעורים בפרטים, גם בתקופה שאחרי ה-7 באוקטובר, בממשל ביידן לא שמעו שהייתה לאמירותים התרעה קונקרטית כזו. יש לציין כי העובדה שהנושא לא היה מוכן לממשל ביידן - לא אומר שלא הייתה התרעה שהועברה לישראלים.

כזכור, אמש פורסם בעיתון "הארץ" כי נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כשבוע וחצי לפני מתקפת ה-7 באוקטובר, והזהיר אותו כי סינוואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל. לפי הפרסום, נשיא איחוד האמירויות ביקש להתריע בפני נתניהו מפני האפשרות להתפתחות שתוביל לשפיכות דמים ולערעור היציבות באזור. עוד נטען בתחקיר כי נתניהו העריך שהמהלך שעליו התריע לכאורה בן זאיד נוגע ליהודה ושומרון, וכי ראשי מערכת הביטחון לא עודכנו באזהרה הנטענת.

באיחוד האמירויות פרסמו בהמשך הודעה שבה לא הכחישו את קיום השיחה, כשנאמר כי "משרד החוץ מדגיש כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי ממשלות" נמסר. "המעורבות של איחוד האמירויות מאז ה-7 באוקטובר כוונה באופן עקבי להפחתת הסלמה, ליציבות אזורית ולמניעת אלימות".

עוד הובהר כי "ממשלת איחוד האמירויות וגורמים בממשלת ישראל שומרים על קווי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון היחסים בין המדינות לפני יותר מחמש שנים. בעת הצורך, כל המודיעין הרלוונטי הועבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים".