סקר מנדטים: נתניהו בבעיה קשה; בנט מתחזק ווינטר בעננים

עופר וינטר ונתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90, אלון גלבוע )

סקר מנדטים חדש התפרסם היום (רביעי) בוואלה, והוא הסקר הראשון לאחר סגירת הרשימות המתמודדות לכנסת ה-26.

מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 25 מנדטים, כשאחריה הליכוד עם 21 מנדטים. מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט זוכה ל-14 מנדטים, וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן והדמוקרטים בראשות יאיר גולן מקבלות 9 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, יהדות התורה עם היו"ר החדש יעקב אשר, ש"ס בראשות אריה דרעי והרשימה המשותפת (חד"ש-תע"ל ובל"ד) מקבלות כל אחת מהן, 7 מנדטים.

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הרשימה המאוחדת של הציונות הדתית וזהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין ומפלגת רע"מ של מנסור עבאס, מקבלות כל אחת 5 מנדטים. מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מנגד, רשימת "המילואימניקים והכלכלית" בראשות יועז הנדל ופרופ' ירון זליכה אינה עוברת את הסף, עם 2.8% תמיכה בלבד.

קואליציית נתניהו (כולל מפלגתו של וינטר) עומדת על 51 מנדטים. גוש האופוזיציה הציונית זוכה ל-57 מנדטים, והמפלגות הערביות מקבלות 12 מנדטים.

מדובר למעשה בבשורה משמחת עבור וינטר, שכן בכל הימים האחרונים, נתניהו ושאר בכירי הליכוד, הזהירו שוב ושוב כי הוא לא עובר את אחוז החסימה וכי הוא מסכן את גוש הימין. כעת נראה כי וינטר יוכל לנופף בסקר הזה, ולהוכיח כי הוא כן עובר את אחוז החסימה.

כל מה שנותר לראות, האם נתניהו יחבק אותו מחשש להפסד גוש הימין, או שמא ינסה להמשיך להפעיל עליו לחץ לפרוש מהמירוץ.