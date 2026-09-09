מחפשים מנה חגיגית לראש השנה שלא תדרוש מכם שעות במטבח? פילה אמנון בעשבי תיבול, דבש ורימונים הוא בדיוק מה שצריך על שולחן החג - מנה מרשימה, עסיסית וקלה להפליא שמוכנה תוך רבע שעה בלבד.

המנה משלבת טעמים מתקתקים וחגיגיים: רוטב דבש עשיר עם לימון וכורכום, עשבי תיבול טריים, גרגרי רימון וחיטוב אגוזי מלך קלויים. התוצאה היא דג שנראה נהדר על השולחן, טעים בצורה יוצאת דופן ובעיקר - לא מסבך.

המצרכים הפשוטים

המתכון מיועד לארבע מנות ודורש מצרכים בסיסיים שרובם קיימים בכל בית:

לדג: 4 יחידות פילה אמנון, לברק או דניס (טריים או מופשרים), חצי כוס כוסברה קצוצה, חצי כוס פטרוזיליה קצוצה, 3 גבעולי בצל ירוק קצוצים, חצי כוס גרגרי רימון טריים וחצי כוס אגוזי מלך קצוצים.

לרוטב: 3 כפות דבש (או סילאן), 4 כפות שמן זית, מיץ מלימון אחד סחוט טרי, 3 שיני שום כתושות, חצי כפית כורכום, מלח ופלפל שחור לפי הטעם.

הכנה מהירה בכמה שלבים

מחממים תנור ל-200 מעלות. בקערה קטנה מערבבים היטב את כל רכיבי הרוטב: הדבש, שמן הזית, מיץ הלימון, השום הכתוש, הכורכום, המלח והפלפל השחור.

מרפדים תבנית אפייה בנייר אפייה ומניחים את פילטים של הדג כשהעור פונה כלפי מטה. מפזרים על הדגים את עשבי התיבול הקצוצים - הכוסברה, הפטרוזיליה והבצל הירוק - ואת האגוזים הקצוצים, ויוצקים מעל את הרוטב באופן שווה.

אופים ללא כיסוי במשך 12-15 דקות בלבד, עד שהדג מלבין והופך עסיסי. חשוב להיזהר מאפיית יתר - הדג צריך להישאר רך ולח מבפנים. מוציאים מהתנור, מפזרים את גרגרי הרימון מעל הדגים החמים ומגישים מיד.

למה זה עובד כל כך טוב

שילוב הדבש והלימון יוצר איזון מושלם בין מתיקות לחמיצות, והכורכום מעניק לרוטב צבע זהוב חגיגי ועומק של טעם. עשבי התיבול הטריים מוסיפים ניחוח ורעננות, בעוד שהאגוזים והרימונים מעניקים פריכות ומראה חגיגי במיוחד.

כידוע, דגים הם חלק מרכזי בשולחן החג, ומתכון זה מצליח להפוך מנת דג פשוטה למנה מרשימה ומיוחדת. זמן האפייה הקצר שומר על הדג עסיסי ורך, והרוטב החם שנספג בו במהלך האפייה הופך אותו לטעים במיוחד.

המנה מתאימה להגשה לצד אורז, סלט ירקות או תוספות נוספות לפי בחירה, ומשתלבת נהדר בשולחן החג לצד מנות בשר או עוף. בתאבון ושנה טובה!