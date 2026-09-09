שר ההגנה החדש ליוסי דגן: "תומך בריבונות ביו"ש"

דגן בסלובניה ( מועצה אזורית שומרון )

נלחמים בחרם: ערב פתיחת שגרירות ישראל מחדש בסלובניה, בהובלתו של שר החוץ גדעון סער, קיים ראש מועצת שומרון יוסי דגן מרתון פגישות עם צמרת ממשלת סלובניה, ובהם שר ההגנה ולנטין היידיניאק ושר החקלאות יאנז ציגלר קרל - כשהשניים הביעו סולידריות עם השומרון והביעו תמיכה רשמית בריבונות ביו"ש. זאת לאחר שנפגש עם ראש ממשלת סלובניה ושר התחבורה והאנרגיה יירניה ורטובץ שהביע גם הוא תמיכה בריבונות ביו"ש.

במהלך הפגישות הציג דגן בפני השרים את החשיבות האסטרטגית של יהודה ושומרון לביטחונה של מדינת ישראל ולביטחון העולם המערבי כולו. הצדדים דנו באיומים הביטחוניים הנשקפים מהקמת מדינת טרור בלב הארץ ובמאבק המדיני נגד הניסיונות להטיל סנקציות על ההתיישבות ועל תושבי יהודה ושומרון. על רקע החלטת בריטניה להטיל סנקציות גורפות על יהודה ושומרון, קיים דגן פגישה מדינית ממושכת גם עם סגן ראש ממשלת סלובניה ושר התחבורה והאנרגיה יירניה ורטובץ. בפגישה קרא דגן לממשלת סלובניה להמשיך לעמוד לצד ישראל ולפעול נגד מהלכים אירופיים המבקשים להעניש את ההתיישבות. ורטובץ ענד את סיכת השומרון והצהיר על תמיכת ממשלת סלובניה בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון. במהלך הפגישה היידיניאק אמר לדגן: "תודה רבה על ביקורך, זה תענוג להכיר אותך. אני מאחל לכם את הטוב ביותר. סלובניה וישראל היו שותפות. שיתפנו פעולה בעבר ואני מאמין שכך יהיה גם בעתיד. כמו כן, ברצוני לתמוך בריבונות ביהודה ושומרון". שר החקלאות הוסיף כי "אתה לוחם אמיתי למען ישראל ואירופה. אני מביע את הסולידריות והתמיכה ביהודה ושומרון ובריבונות, בחבל הארץ החשוב הזה שלכם, אנחנו נפעל יחד למען הביטחון של סלובניה וישראל. תודה רבה על השותפות"

כאמור, דגן נחשב כידיד וותיק של ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה, ונמצא עמו בקשר הדוק עוד מהתקופה שקדמה לבחירתו לראשות הממשלה. במהלך השנים פעל דגן מול יאנשה ומול בכירים בממשלתו כדי להציג את המציאות ביהודה ושומרון, לבלום מהלכים נגד ההתיישבות ולהעמיק את התמיכה בזכותה של ישראל לפעול למען ביטחונה.

הפגישות נערכו על רקע העימות הפומבי בצמרת סלובניה סביב מדיניות המדינה כלפי ישראל ויהודה ושומרון. לאחרונה התעמתה נשיאת סלובניה נטשה פירץ מוסר עם עמדת הממשלה ביחס לישראל, ובין היתר התייחסה לפגישתו של ראש הממשלה עם דגן ולמדיניותו כלפי ההתיישבות ביהודה ושומרון.

במקביל, יאנשה הוביל קו עצמאי ביחס למדיניות האירופית כלפי ישראל. בין היתר, ממשלתו הטילה וטו על הצהרה משותפת של מדינות האיחוד האירופי בעניין תוכנית הבנייה באזור E1, ובכך מנעה ממנה להפוך לעמדה רשמית של כלל מדינות האיחוד. היום צפויה להיפתח מחדש שגרירות ישראל בסלובניה לאחר חידוש היחסים החמים בין שתי המדינות, זאת בהובלת שר החוץ גדעון סער. דגן צפוי להשתתף באירוע פתיחת השגרירות.

"יהודה ושומרון היא חומת המגן של מדינת ישראל ושל העולם המערבי כולו. בפגישות הצגתי בפני בכירי ממשלת סלובניה את הסכנה שבהקמת מדינת טרור בלב הארץ ואת הצורך לעמוד בנחישות מול הניסיונות להטיל חרמות וסנקציות על ההתיישבות. הידידות האמיצה עם ראש הממשלה יאנז יאנשה ועם שרי ממשלתו נבנתה במשך שנים של עבודה משותפת. לקראת פתיחת שגרירות ישראל בסלובניה, נמשיך לחזק את הקשר עם ידידינו ולפעול יחד למען מדינת ישראל ויהודה ושומרון".

עוד שיבח את סער ואמר כי הוא "עשה מהפכה שעוד ידובר בה בעבודה של משרד החוץ, גם באסטרטגיה וגם בתקצוב, יחד עם הצוות של משרד החוץ הם עושים עבודת הסברה תקדימית, מועצה אזורית שומרון שמחה להיות שותפה יחד עם משרד החוץ ושר החוץ בהסברת המציאות בשטח ובמלחמה בדה לגיטימציה".