אברי גלעד מבהיר: זה חוסר אחריות שהוא יהיה ראש ממשלה 

המגיש אברי גלעד התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm לשאלה מי יהיה ראש הממשלה הבא, והפתיע כאשר אמר: "זה חוסר אחריות לתת לאיזנקוט את מפתחות המדינה בשנה זו".

מנגד, גלעד אינו חשוד כחלק מתומכיו של ראש הממשלה נתניהו והוא מתח ביקורת נגדו לא מעט. לפני מספר חודשים, סיפר גלעד כי בעבר נטה להאמין ולקוות לטוב, אך המציאות טפחה על פניו. בשלב זה, שרקי ביקש לחדד את דבריו ושאל אותו ישירות למי כוונתו: "בו זה בביבי או בטראמפ?".

גלעד לא התחמק, השיב כי כוונתו הראשונית הייתה לדונלד טראמפ, אך מיד לאחר מכן הוסיף בגילוי לב: "ולפעמים אפילו לרגעים בביבי, כן". המגיש הסביר כי מה שעשה זה פשוט "להלביש את ה-wishful thinking שלי, את המחשבות התקוותיות שלי, על המציאות".