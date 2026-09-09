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חדשות פוליטי מדיני

המצטרף החדש לוינטר: "נראה לכם שיש סיכוי שנשב איתו?!"

יוסף חדאד שהצטרף למפלגתו של עופר וינטר, הבהיר כי "אנחנו לא נמצאים בכיס של אף אחד". יחד עם זאת, הוא שלל אפשרות של ממשלה עם אחת המפלגות: "נראה לכם שיש סיכוי שנשתף איתם פעולה?!"

13:51
1 תגובות
עופר וינטר (חיים גולדברג / פלאש90)

יוסף חדאד המצטרף למפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' ואמר: "אנחנו אחראים ואנחנו נדאג לעשות מה שטוב לעם ישראל. אנחנו לא עובדים אצל אף אחד, לא בכיס של אף אחד.

אנחנו מאמינים שיש כמה אופציות על השולחן. מישהו מכם לרגע אחד מעלה בדעתו שאני אשב עם מנסור עבאס? מישהו מכם לרגע אחד חושב שאני אשב עם מפלגה שיש בה מועמדת שהגנה על עאהד תמימי, המחבלת הארורה הזו? שאני אשב איתם, אשתף איתם פעולה?"

בנוסף הוא טען כי איזנקוט פסל אותם מהיום הראשון: "גדי אייזנקוט, כבר אחרי שהשקנו ביום הראשון את המפלגה, פסל אותנו. אנחנו אמרנו: הטיקט שלנו - עופר וינטר שר הביטחון, יוסף חדאד שר ההסברה. בא אייזנקוט ואמר: עופר וינטר בשום פנים ואופן לא יהיה שר הביטחון"

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שירי מנתניה
לפני 26 דקות

וינטר פוסל כל ממשלה שביבי לא יהיה בראשה... וינטר וחדד ישבו באופוזיציה, עם גישה כזו. קצת טיפשי להקים מפלגה במטרה וידיעה ברורה שתלך לאופוזיציה, בשם נאמנות מטופשת לקטאריהו...
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