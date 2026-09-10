"מה נסרג?” : מי סגר רשימה ראשון ומי לא אמר את המילה האחרונה?

מדור הברנז'ה של סרוגים ( עיבוד תמונה AI )

ברוכים הקוראים את "מה נסרג?”, מדור הברנז’ה של סרוגים שמביא לכם את עיקרי הדברים החשובים שקרו בשבוע האחרון של שנת תשפ"ו במגזר, ולא שמתם עליהם עין או שמתם אליהם לב.

טוביה טננבאום ( אולפן סרוגים )

מגיע מזל טוב!

מזל טוב לסופר הדעתן והייחודי טוביה טננבאום (69). המדור מאחל לו עוד הרבה שנים של אמירות נוקבות על כל מה שהוא חושב ושיתפוס ת’יהודי שיהפוך את העולם למקום טוב יותר..

ד"ר בניהו טבילה ( צילום: אלחנן קוטלר )

מזל טוב לד"ר בניהו טבילה ממקימי זרם החינוך הממלכתי־חרדי במשרד החינוך וממייסדי ישיבת ההסדר החרדית "משמר התורה", על הצטרפותו למועצה הציבורית של עמותת "יכולות" לצמצום פערים חברתיים בפריפריה ולמניעת תופעת נוער נושר. בהצלחה רבה בהשקעה בדור העתיד.

מסיימי קורס חובלים סגן מ' סגן ע' וסגן ט' ( צילום: דו"צ )

מזל טוב לשלושה לוחמי חיל הים מצטיינים סגן מ’, סגן ט’, וסגן ע’ , שניים מהם מגוש עציון והשלישי מאפרת, שסיימו השבוע בהצטיינות קורס חובלים לאחר שנתיים וחצי, והוענקו להם דרגות וסיכת חובל. המדור המאושר מהכבוד למגזר מצדיע לימאים הסרוגים המוכשרים יורדי הים ומאחל להם שהם ישמור צאתם ובואם ושיזכו לשמוע השנה "מפטיר יונה" ביבשה..

יוסי עבדו חוגג ( צילום: כיכר השבת )

מזל טוב ליוצר רב פעלים ומילים ובעל ידע בתורת הקבלה ובמספרים יוסי עבדו (34), איש "כיכר השבת-סרוגים" שחגג השבוע את יום הולדתו וזכה להפתעה מעמיתיו למקצוע במסגרת הרמת כוסית לשנה החדשה. המדור מאחל בריאות שמחה והצלחה ליוסי, ילד שלנו מוצלח, ושיזכה לדווח השנה על הרבה "חדשות לא חשובות”..

מפלגת עצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית זהות ( דוברות השר בן גביר/ דוברות מפלגת הציונות הדתית-זהות )

סוגרים רשימות

הרשימות הסופיות של המועמדים בבחירות לכנסת ה-26 הוגשו בשעה טובה במשך יומיים ועד חצות יום שלישי לוועדת הבחירות המרכזית. המפלגה הסרוגה הראשונה להגיש את רשימתה הסופית הייתה "עוצמה יהודית" בראשות השר איתמר בן-גביר שבמערכת בחירות זו היא לא רק עוצמה אלא גם עצמאית עד הסוף, ועוד רשימה שהוגשה בערך באותו הזמן היא מפלגתו המשודרגת של השר בצלאל סמוטריץ’ שלאחר האיחוד עם משה פייגלין ייקרא שמה בקלפיות "הציונות הדתית-זהות".

עופר וינטר וח"כ אבי מעוז ( אבשלום ששוני/פלאש90/ אולפן סרוגים )

רשימה סרוגה נוספת שהוגשה היא מפלגתו העצמאית עד הסוף של תא"ל במיל’ עופר וינטר שצועק "אחרי" ו-”קדימה הסתער על הכנסת" עם כל נציגי "עמך ישראל", ולוועדה המסדרת בכנסת הוגשה גם רשימת ההולכים בדרכי "נעם" בראשות ח"כ אבי מעוז. המדור גילה שמעוז יתפלל בראש השנה תשפ"ז להיות שר החינוך של ישראל בשנת הלימודים תשפ"ח.

עו"ד יעקב ברדוגו וח"כ לשעבר אלי גולדשמיט ( יונתן זינדל/פלאש90, יוסי אלוני/פלאש90 )

בין המשוריינים ברשימת הליכוד בלטו שני שמות מוכרים מההווה ומהעבר: פרשננו לענייני ראש הממשלה עו"ד יעקב ברדוגו ואיש מפלגת העבודה הוותיק אלי גולדשמיט שהפך לתומך ימין מוצהר כמעט כמו זה ששוריין עמו למפלגת השלטון. ימניים שנונים צייצו ברשת לאחר השריונים של נתניהו שלערוץ 14 דרושים בדחיפות חברי פאנל חדשים..

נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

בין המפלגות הגדולות והיריבות "הליכוד" בראשות נתניהו ו-”הדמוקרטים" בראשות גולן, הוגשה רשימתם של נפתלי בנט ויאיר לפיד "ביחד" שבהגשתה הרשמית התווספה לשמה מילה נוספת "נתקן". המדור חושב בקול שהדבר מרמז על כך שבנט טרם אמר את המילה האחרונה..

ראש עירית ירושלים משה ליאון הרב יעקב שפירא וחגית משה ( דוברות עיריית ירושלים/ אריאל שרפר )

סוגרים שנה (ברכות והבטחות)

כמסורת הנהוגה מדי שנה מאז כניסתו לתפקיד ראש עיריית ירושלים משה ליאון קיים את המפגש השנתי עם ראשי קהילות וגבאים באולם מועצת העיר בכיכר ספרא. באירוע אמר ראש העיר ליאון כי "העיריה בונה את העיר, וראשי הקהילות הופכים אותה לבית", כשהוא מוסיף שבעזרת השם בשנה הקרובה תמשיך ירושלים להתפתח מבחינה תחבורתית נדלנ"ית וחברתית ותוסיף עוד "הקלה" בדרך. ראש ישיבת "מרכז" הרב יעקב שפירא אמר בצניעות שגם הוא מחשיב עצמו כראש קהילה וגבאי כיושבים באולם. חברת מועצת העיר ואחראית פרויקט "קהילות" הגברת חגית משה ברכה את ראש העיר ליאון וציינה כי התרגשה מדבריו על חשיבות כיבוד הורים בשנה זו לזכר אביו ז"ל.

מנחה האירוע המיוחד בו נפגשו ראשי קהילות וגבאים עם ראש עירית ירושלים היה איש התקשורת (שבימים הנוראים הוא גם חזן) קובי אריאלי, שהודה באופן אישי לרב שפירא על שנשאר ברוב החלק האמנותי כי "הוא אוהב את קובי". אריאלי סחף את הקהל בשירת רבים של "אבינו מלכנו" ו-"אדון הסליחות" וסיפר שאחרי שאמר סליחות במניין ספרדי הוא כבר לא יחזור למניין האשכנזי. מי שיצא מאולם מועצת העיר עוד לפני תחילת ההופעה, שכללה פיוטי סליחות ותובנות מצחיקות, היה המארח ראש העיר ליאון שהתנצל מראש על צאתו מהאולם לפני החלק האמנותי בשל היותו בתוך שלושים ימי האבל על פטירת אביו שלום לאון ז"ל.

יציקת רצפת בית הכנסת תפארת ישראל על רקע שער הכניסה העתיק ( (באדיבות החברה לפיתוח הרובע), הדמיית בית הכנסת (באדיבות החברה לפיתוח הרובע) )

במסגרת ההכנות בבתי הכנסת לימים הנוראים וחגי תשרי פורסמה במהלך השבוע הודעה משמחת בתחום זה: בית הכנסת העתיק המשוחזר "תפארת ישראל" בעיר העתיקה בירושלים, שנהרס ונבנה מחדש מיסודותיו יפתח בקרוב את שעריו לקהל הרחב. שחזור בית הכנסת העתיק ברובע היהודי מול בית הכנסת המשוחזר “החורבה”, שכשמו "תפארת ישראל" כן הוא, וקירותיו המעוטרים והמפוארים נחשפו לאחרונה בתקשורת ועוררו התפעלות ועניין, נמשך כבר שמונה שנים והפתיחה החגיגית הרשמית צפויה להתקיים בקרוב או במילים אחרות "אחרי החגים"..

ראש השב"כ דוד זיני והרב ד"ר ארי ברמן ( צילום: ישיבה יוניברסיטי )

סרוגים בשטח

במהלך ביקור ביטחוני בארצות הברית, ראש השב"כ דוד זיני הגיע לישיבה יוניברסיטי ושוחח עם סטודנטים על מנהיגות, עתיד ישראל והאתגר שמציבה הבינה המלאכותית. לדברי זיני "ככל שהיכולות הטכנולוגיות גדלות, נדרש גם חוסן רוחני גדול יותר". והמדור מאמין שראש השב"כ יודע על מה הוא מדבר..

הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר במערת המכפלה ( צילום: נחשון פיליפסון )

הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר הגיע השבוע במסגרת ההכנות הרוחניות לראש השנה למערת המכפלה בחברון והתפלל בציון קברי האבות והאמהות לישועת הכלל והפרט. ויהי רצון שיתקבלו כל תפילותינו לרצון.

השר שלמה קרעי בערב אבות ובנות ( באדיבות המצלם )

השר שלמה קרעי נראה השבוע ביום הורים באולפנת נווה דקלים בניצן, כשהוא "מכה בפטיש" ובונה עציץ עם בתו. המדור מתפעל מהשר והאב המשקיע לא רק בתקשורת הכללית אלא גם בקשר המשפחתי, ומאמין שיתפלל בבית הכנסת להישאר בכנסת בעזרת השם.

יצא לאור

"אני ישנה ולבי ער"- אמן הקלרינט שי ברוך סלומה העניק במתנה לקראת השנה החדשה ביצוע מרגש לקלאסיקה של רבי ברוך בער ליבוביץ'' זצ"ל. הניגון מתאים במיוחד להתעוררות בימי הרחמים והסליחות, והשפעתו משאירה חותם בנשמה לאורך השנה כולה.

במסגרת אירועי הסליחות האחרונים לפני ר"ה נערכו בירושלים מופעי התעוררות רבי משתתפים ובאחד מהם שתפו פעולה הזמרים בן צור, לירן דנינו , ששון שאולוב ומתן חסן. המדור מבקש סליחה אם מישהו מהזמרים המשתתפים במופעי הסליחות נפגע במהלך השנה חלילה מסיקור עין שאינה אוהדת על ידי גורמים בתעשייה (לא משלנו) שאינם יודעים להעריך מוזיקה יהודית כהלכה.

להגברת הערנות בפקקים: חלב ודגים לנוהגים ( צילום: יאיר לוינשטיין/ Yair Levinstein )

הוצא מהקשרו

תוך כדי הבישולים לחג ומצעדי אנשי השנה וסיכומה בכל התחומים נתקל המדור הסקרן בתמונה המציעה לנעים בדרכים בדרכם לקניות או לאירוח ארוך טווח מאכל לשמירה על ערנות כהלכה: “חלב ודגים לנוהגים". סעו בזהירות!

נפל ברשת ( צילום: שאטרסטוק )

נפל ברשת

כל גפילטע פיש עטור גזר צריך רוטב אדום לידו. המוזיקאי והקומיקאי הסרוג המוביל את הלהקה המשמחת "עניין אחר" נעם יעקובסון פרסם סרטון המנסה לקבוע אחת ולתמיד: האם אומרים חזרת או חריין?

מה נסרג אתכם

בין הרכבים הרבים שהיו בדרכם לסידורים אחרונים לפני השנה החדשה בלט השלט המזהיר הבא:

על מה נדווח: עבירה או מצווה? ( צילום: רשתות חברתיות )

המדור מציע לנוהגים על פי שיטת רבנו תם: בכביש אל תהיה צודק- תהיה חכם!

שנה טובה ממדור מה נסרג ( אילוסטרציה AI )

מדור "מה נסרג" מאחל לגולשי אתר סרוגים ולכל בית ישראל שנה של סיפורים דיבורים ומחשבות טובות!

רוצים להופיע במדור בשנה הבאה(בשבוע הבא)? שלחו כל מה שנראה לכם מעניין למייל: arielsh3@gmail.com