ברוך דיין האמת: אביו של כוכב הרשת אלעד לוי הלך לעולמו

כוכב הרשת אלעד לוי שיתף היום (רביעי) בחשבון האינסטגרם שלו הודעה כואבת על פטירתו של אביו, משה לוי ז"ל. לוי העלה מודעת אבל שבה נכתב: "אבי האהוב נפטר מן העולם... תודה על התפילות של כולם".
על פי מודעת האבל, הלווייתו של משה לוי ז"ל התקיימה בבית העלמין "דרך החיים" במישור אדומים, והמשפחה יושבת שבעה בביתה שבמעלה אדומים.
הענן המשפטי שברקע
הבשורה הקשה מגיעה לאחר תקופה מורכבת עבור כוכב הרשת. באפריל 2024 נעצר לוי והיה במרכזה של סערה תקשורתית ומשפטית, לאחר ונחשד בביצוע עבירות מין חמורות, בהן אישומים על אונס ומעשים מגונים במספר נשים צעירות, חלקן קטינות בעת המעשים לכאורה.
לוי שהה מספר ימים במעצר, שמו הותר לפרסום לבקשת המשטרה במטרה להגיע למתלוננות נוספות, ולאחר מכן הוא שוחרר ממעצר. סנגוריו של לוי הבהירו לאורך כל הדרך כי הוא עומד על חפותו, דוחה את כל ההאשמות נגדו וכי לא הוגש נגדו כתב אישום.