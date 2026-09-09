ברוך דיין האמת: אביו של כוכב הרשת אלעד לוי הלך לעולמו

( צילום שאטרסטוק )

כוכב הרשת אלעד לוי שיתף היום (רביעי) בחשבון האינסטגרם שלו הודעה כואבת על פטירתו של אביו, משה לוי ז"ל. לוי העלה מודעת אבל שבה נכתב: "אבי האהוב נפטר מן העולם... תודה על התפילות של כולם".