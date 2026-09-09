צה"ל מאשר: נעצרו השוטרים הפלסטינים שתקפו ישראלי בשטח C

דובר צה"ל אישר כעת (רביעי) כי כוחות צה"ל עצרו השבוע את שלושת השוטרים הפלסטינים שהיו מעורבים בהקמת חסם בשטח C סמוך לביתוניא, בעיכוב ובתקיפת אזרח ישראלי - זאת תוך חריגה מסמכותם לפעול בשטחים הללו, אשר נמצאים בשליטת ישראל. בעקבות מעצרם, השוטרים הועברו לחקירת כוחות הביטחון.

בצה"ל אמרו כי "במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה של המנגנונים, תוך סיכון חיים של האזרח הישראלי והפעלת כוח אגרסיבי וחמור נגדו".

עוד נמסר כי "צה״ל מקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני. לצד זאת, צה״ל לא יקבל אף חריגה מהנהלים".

כזכור, האירוע הקשה התרחש לפני שבועיים, כאשר השוטרים הפלסטינים עצרו חייל מילואים שנסע בכביש עוקף ביתוניא שבמערב בנימין, ובהמשך אף נטלו את נשקו הצבאי וריססו אותו בגז פלפל.