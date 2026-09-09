'כיפות ברזל': בוחרים את אנשי השנה תשפ"ו

אנשי השנה של כיפות ברזל ( סטודיו סרוגים )

לקראת השנה החדשה, חברי פאנל התכנית "כיפות ברזל" באתר סרוגים, בהגשת נתנאל איזק, התכנסו לסיכום מיוחד של השנה הפוליטית המטלטלת תשפ"ו.

בפאנל השתתפו עורך אתר סרוגים אריה יואלי, הכתב הפוליטי של סרוגים יוסי בן עטר, ומגיש 'כיפות שחורות' בכיכר השבת יוסי סרגובסקי. החברים בחרו את אנשי השנה שלהם, סימנו את האכזבות הגדולות, ניתחו את המהלכים המרכזיים והעריכו לאן צועדת המערכת הפוליטית.

איש השנה בפוליטיקה

אריה יואלי: גדי אייזנקוט עורך 'סרוגים' אריה יואלי בחר ביו"ר מפלגת 'ישר', גדי אייזנקוט, שהפך בתוך שנה מפרישה מכחול לבן למועמד מוביל לראשות הממשלה.

"הוא הראה שיש לו קילר-אינסטינקט... לא התקפל לא עם לפיד, לא עם בנט, הצליח לגבש מסביבו את המחנה, הביא גם רשימה שהיא יפה, היא מוצלחת, היא מכובדת והוא הולך ראש בראש נגד נתניהו. כלומר, דברים שלא חשבנו שיקרו בתשפ"ה, פתאום בתשפ"ו הוא כמעט משום מקום נהיה מועמד בכיר לראש הממשלה".

יוסי סרגובסקי: ח"כ אורי מקלב מגיש 'כיפות שחורות' יוסי סרגובסקי בחר בח"כ אורי מקלב, תוך שמחה והערכה לפועלו המסור למען האזרח הקטן.

"בתוך בליל הפוליטיקאים שלנו שאתה שומע בעיקר אמירות פופוליסטיות ודי אפס עשייה, הבן אדם הזה גם בשעות הקטנות של הלילה היה שם בשביל האזרח הקטן בקצה... היה פתוח לפניות הציבור ואנשים כאב להם מאוד שהוא הולך".

יוסי בן עטר: איתמר בן גביר הכתב הפוליטי יוסי בן עטר בחר בשר איתמר בן גביר, שהצליח להביא עמדות שוליים אל לב המיינסטרים והקונסנזוס.

"הוא למעשה לקח את מפלגת השוליים שלו והפך אותה ללב המיינסטרים של החברה הישראלית... מי שאתה יודע דיבר על הר הבית, על משילות, על כל מיני דברים שהיו ככה בשוליים של הקונסנזוס, הצליח להביא את זה ללב".

נתנאל איזק: בנימין נתניהו מגיש התכנית נתנאל איזק בחר בראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך הדגשת עמידותו הפוליטית וההישגים הביטחוניים באזור.

"אריק שרון המנוח היה אומר: אף אחד לא בועט באריה מת... מי חשב שאנחנו נשב פה ונסכם ארבע שנות קדנציה מלאות של נתניהו... בסוף נתניהו אריה... איש השנה שלי בפוליטיקה הישראלית, מועמד טבעי לחלוטין לרשות הממשלה הבאה".

מועמד לראשות הממשלה ( חיים גולדברג/פלאש90 )

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אכזבת השנה בפוליטיקה

יוסי בן עטר: נפתלי בנט בן עטר סימן את נפתלי בנט כאכזבת השנה, בעיקר בשל החלטתו להתאחד עם יאיר לפיד.

"נפתלי בנט... נכנס ועשה כמעט כל טעות אפשרית, והטעות הגדולה ביותר של נפתלי בנט זה החיבור ליאיר לפיד... ברגע שהוא חבר ללפיד, המנדטים פשוט נעלמו לו"

יוסי סרגובסקי: יולי אדלשטיין ויואב גלנט סרגובסקי בחר בחברי הכנסת יולי אדלשטיין ויואב גלנט על רקע סיכול חוקי הגיוס.

"גם יולי אדלשטיין וגם יואב גלנט שלאורך התקופה הנורא מורכבת שמדינת ישראל הייתה בה, תרפדו את חוקי הגיוס שהיו אמורים לתת מענה... הטרפודים האלה לא רק שהם לא קידמו אותנו, הם לקחו אותנו אחורה, זה את הציבור המתון לציבור קיצוני".

אריה יואלי: יולי אדלשטיין יואלי הצטרף לבחירה באדלשטיין, והצביע על השחיקה במעמדו הפוליטי בשנים האחרונות.

"משהו בעשור האחרון הוא פנה פניות לא טובות... לפני עשר שנים הוא היה יו"ר הכנסת, מקום ראשון בפריימריז בליכוד. הוא הלך ודעך ודעך ודעך עד שאפילו לא הגישו רשימה מרוב שאין עניין לציבור בדבר הזה".

נתנאל איזק: בני גנץ איזק הצביע על בני גנץ כמי שאיבד את נכסיו הפוליטיים משיא של כמעט 40 מנדטים בסקרים.

"בסוף סיים כאשר ממפלגה של 12 מנדטים, גם כהנא וגם אייזנקוט לא רק שהולכים ממנו הם גם מועמדים היום לראשות ממשלה בזמן שהוא איבד... בפוליטיקה לא צריך תמיד אנשים ירקרקים, צריכים אנשים שיודעים לשים מרפקים".

המאכזב: יולי אדלשטיין ( צילום: ערוץ כנסת )

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המהלך הפוליטי של השנה

אריה יואלי: העברת תקציב המדינה 2026 יואלי ציין את העברת התקציב כצעד המרכזי שהבטיח את הישרדות ממשלת נתניהו.

"המהלך הפוליטי של השנה זה העברת התקציב. אני לא חושב שמישהו חשב שהתקציב במדינה 2026 יעבור... העברת התקציב זה היה המהלך הזה שהשאיר את נתניהו לארבע שנים".

יוסי סרגובסקי: חוק המעצרים של אריה דרעי סרגובסקי מתח ביקורת חריפה על ניסיונות החקיקה החרדיים.

"המהלך הפוליטי של השנה מבחינתי וזה לא לחיוב זה לשלילה זה חוק המעצרים של אריה דרעי... החוק הזה הוא היה חסר סיכוי מלכתחילה... זאת הייתה בדיחה על חשבון הציבור... משחק ציני על חשבון הציבור".

יוסי בן עטר: התפרקות אלטרנטיבות הימין הממלכתי בן עטר התייחס להיעלמות הגוש הממלכתי-דתי והיעדר בית פוליטי לציונות הדתית הממלכתית.

"המהלך הפוליטי של השנה שלי הוא לשלילה וזה באמת התפרקות האלטרנטיבות של הימין הממלכתי... באמת בלון שהתפוצץ לגמרי... יש עדיין הרבה מאוד דתיים לאומיים ציונים דתיים שאין להם בית פוליטי".

נתנאל איזק: החיבור בין נפתלי בנט ליאיר לפיד איזק הגדיר את האיחוד בין בנט ללפיד כמהלך שגרם לבריחת מצביעים לעבר אייזנקוט.

"החיבור של בנט ולפיד... נפתלי בנט עולה בסקרים מגיע ל-24 מנדטים... ואז הוא עושה מהלך... מתאחד עם יאיר לפיד... פשוט תזוזה אדירה של אנשים שהולכים לגדי אייזנקוט".

איש השנה במגזר הדתי

אריה יואלי – יוסי דגן (ראש מועצת שומרון): יואלי בחר ביוסי דגן על הובלת החזרה לצפון השומרון וליישובי חומש, גנים, קדים ושא-נור.

"השנה חזרנו אחרי 21 שנה להתנתקות, חזרנו לצפון השומרון וזה עבודה של איש אחד... שנשבע אז שהוא יחזור. והשקיע את כל החיים בזה. והצליח. יוסי דגן איש השנה תשפ"ו".

יוסי סרגובסקי – בחורי הישיבות ובצלאל סמוטריץ': סרגובסקי שיבח את בחורי הישיבות על העמידה מול הסנקציות, לצד השר בצלאל סמוטריץ' על תנופת הבנייה בהתיישבות.

"בחורי הישיבות... שזכו ולמדו... וגם סמוטריץ', הבן אדם הביא תנופת בנייה מטורפת".

יוסי בן עטר – דוד זיני (ראש השב"כ): בן עטר בחר בראש השב"כ דוד זיני על עמידותו ומקצועיותו.

"מגיע אל ראשות השב"כ אחרי באמת בלינץ' תקשורתי מטורף... והוא הולך ועושה את העבודה שלו כמו שצריך".

נתנאל איזק – בצלאל סמוטריץ': איזק בחר בשר האוצר על הקמת מנהלת ההתיישבות וביסוס השטח.

"שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצליח בארבע שנים לעשות מה שלא נעשה פה מאז שנת 67... מונע פה מדינה פלסטינית דה פקטו".

תחזית לשנה החדשה

בסיום הפאנל הציגו המשתתפים תחזיות לקראת הבחירות: