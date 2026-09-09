מגישת ערוץ 14 במתקפה על קשת 12: "הן רק גוש בשר מושך?"

אשת התקשורת ומגישת ערוץ 14, ליטל שמש, יוצאת במתקפה חזיתית נגד אופן הסיקור של מגזין הבידור "mako סלבס" מבית קשת 12.

בפוסט שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה, שיתפה שמש צילום מסך של אייטם אינסטגרם שעסק בצילומים של השחקנית והדוגמנית מלי לוי, לצד ביקורת נוקבת על המגמה התקשורתית להתמקד באופן בלעדי בגילן ובמראן החיצוני של נשים בתעשייה.

זעם התעורר בעקבות העיסוק החוזר במראה הפיזי של כוכבות בגילאי ה-40 פלוס, כפי שהשתקף בכותרות האייטמים שהוצגו: "מלי לוי בצילומים לוהטים בגיל 46" ו-"לא תאמינו איך סנדי בר נראית בגילה בבגד ים".

שמש תהתה מדוע מגזיני הבידור בוחרים להדגיש דווקא את המיניות והגוף, תוך התעלמות מהישגיהן המקצועיים, ההשכלתיים והאישיים של המצולמות: "האם מתישהו יעשו כתבות על נשים 'מבוגרות' ויתפעלו מההצלחה שלהן? מהשכל שלהן? מהתארים האקדמיים? מהמשפחה שבנו לתפארת?", כתבה שמש בכאב.

"האם הדרך היחידה של מישהי להישאר רלוונטית ולקבל שערים והפקות זה להיות גוש בשר מושך?".מעבר לביקורת על התעשייה עצמה, הפנתה שמש אצבע מאשימה חריפה גם לעבר הנשים שמנהלות את אותם כלי תקשורת: "למה נשים שמנהלות לרוב את המגזינים האלה ממשיכות לעודד את ההחפצה הזאת?", שאלה, כשהיא תוקפת את מה שנתפס בעיניה כשיתוף פעולה נשי עם הכתבת הנורמות הדורשניות והמחפיצות הללו.

דבריה של שמש מציפים מחדש את הדיון הציבורי הסוער סביב יחסה של תעשיית הבידור לנשים בוגרות. הטענה המרכזית העולה מביקורתה היא שהתקשורת ממשיכה לקבע סטנדרט בעייתי, לפיו ערכה ורלוונטיות התקשורתית של אישה נמדדים ראשית כל דרך המראה החיצוני והמיניות שלה, גם כאשר מדובר בנשים בעלות קריירה עשירה והישגים רבים.