כתבת כאן 11 בהלם: "אירוע שלא היה כמותו במדינה"

עיתונאית כאן 11 שלי טפיירו, התייחסה היום (רביעי) להחלטתה של שופטת בג"ץ, דפנה ברק ארז, שדחתה אמש באופן סופי את הבקשות לדיון נוסף בפרשת הפצ"רית.

כלומר, פרקליט המדינה עמית איסמן, יוכל לטפל בפרשה. השופטת ארז מסרה: יש לקוות כי בשלב הנוכחי ניתן יהיה לקדם את השלמת הטיפול בפרשה כפי שמתחייב מן הדין.

בדבריה תקפה טפיירו: "שופטת דפנה ברק ארז בהחלטתה הזמנית "להקפיא" את העברת תיק הפצרי"ת לאייסמן, הבהירה שזה רק בשם הפרוצדורה ואכן בהחלטתה הסופית אתמול דחתה את הבקשה לדיון בהרכב מורחב, בסוגיה כה הרת גורל של אלופה בצה"ל, שמעשיה טילטלו מדינה שלמה באירוע שלא היה כמותו, וסביר שעל חלקים גדולים ממנו לעולם לא נדע".