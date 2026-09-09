דוברו לשעבר של לפיד על סערת נתניהו: "אני אגלה לכם סוד"

המצטרף החדש לגנץ ודוברו לשעבר של יאיר לפיד, רועי קונקול אמר בשידור חי כי "כל השיח על ה-7 באוקטובר מפספס את העיקר. אנחנו כל הזמן מתעסקים וכנראה שיש למישהו גם אינטרס שנתעסק בזה, האם העירו את ביבי או לא, האם היתה התרעה מספר שעות לפני או לא".

עוד הוא הוסיף: "בואו אני אגלה לכם סוד, היה מחדל, טקטי צבאי עצום ב-7 באוקטובר. זה המחדל הטקטי והסיפור החשוב זה שאנחנו שטנו עם מצפן מקולקל שנים אחורה".

ברק רביד התייחס לכך וכתב: "עצוב". בתגובה השיב לו קונקול: "ברק, מה שעצוב הוא שניכר שלא הקשבת לדברים אלא צייצת מחדש איזה בוט טוויטר. אמרתי שהדיון האמיתי והחשוב הוא הדיון על תפיסת הבטחון האסטרטגית שהובילה אותנו למחדל של ה 7.10.

הדיון הפחות חשוב זה האם העירו את ביבי, באיזה שעה העירו את ביבי והאם הייתה התראה מודיעינית כזאת או אחרת. זה דיון במחדל הטקטי נקודתי שהיה מתרחש בכל מקרה אם לא ב 7.10 אז בתאריך אחר. האינטרס של נתניהו הוא שננהל את הדיון הזה ולא את הדיון החשוב באמת".