אילה חסון בווידוי מפתיע: "אני לא יודעת מה האמת"

אילה חסון ( יונתן זינדל / פלאש90 )

העיתונאית אילה חסון, עדיין לא נרגעת מהדיווח ב'הארץ' נגד ראש הממשלה נתניהו, לפיו הוא קיבל הזהרה מנשיא איחוד האמירויות טרם ה-7 באוקטובר, על כך שסינוואר מתכנן אירוע גדול.

חסון התראיינה ברדיו 'גלי ישראל' ואמרה: "אני לא יודעת מה האמת. אני יודעת שהייתי כתבת מדינית המון שנים. שיחה בין ראש ממשלה למנהיג מדינה זרה זו לא שיחה בין שני סחבקים. זו שיחה שמתועדת בכל דרך מבחינת הביצוע שלה, ובדרך כלל היא גם מוקלטת. ולכן פה יש או צל"ש או טר"ש. אין אמצע. ‏הכחשה כזאת חד משמעית, כפי שנתניהו פרסם עכשיו - לקח זמן עד שהם הגיבו על זה. הם כנראה חפרו כדי לא להתפשל פה. אם היה דבר כזה, נתניהו עכשיו יסתבך עם בן זאיד וימציא שקר כזה בוטה ואז ההוא יכחיש אותו? מאתמול אני חופרת באירוע, מנסה לבדוק בכל מיני נתיבים. שיחות בין ראש ממשלה לגורם מדיני מתועדות. נקודה. אנחנו רוצים את התיעוד".

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מוקדם יותר היום, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלח מכתב התראה לפני תביעה, נגד עיתון 'הארץ' ובו הוא דרוש התנצלות ופיצוי על סך מיליון ש"ח.

כאמור, נתניהו מאיים לנקוט בהליכים משפטיים נגד עיתון “הארץ” וכתבי העיתון שלומי אלדר ורותי יובל, בעקבות כתבה שפורסמה בעיתון ובאתר ב-8 בספטמבר, שעסקה בהתראה שקיבל לכאורה נתניהו לפני מתקפת 7 באוקטובר.

במכתב התראה שנשלח היום,באמצעות עורך דינו אוריאל ניזרי, נטען כי הפרסום תחת הכותרת “נתניהו קיבל התרעה על כוונותיו של סינוואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר - אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון” הוא “שקר מוחלט” ו”חסר כל אחיזה במציאות”.

לפי המכתב, נתניהו מכחיש כי קיבל שיחת טלפון בת 45 דקות מנשיא איחוד האמירויות, שבמהלכה הוזהר לכאורה מפני מהלך משמעותי של חמאס. עוד נטען כי ראש הממשלה לא קיבל התרעה דומה לא מהאמירויות ולא ממצרים.

עורכי דינו של נתניהו טוענים כי הפרסום נעשה בזדון ובכוונה לפגוע בו, וכי פרסומו בתקופת בחירות מהווה, לטענתם, ניסיון להשפיע באופן פסול על תוצאות הבחירות. במכתב נטען כי הפרסום “פוגע פגיעה אנושה בטוהר הבחירות” וחורג מגבולות חופש העיתונות והביקורת הציבורית הלגיטימית.

עוד נטען במכתב כי הפרסום גרם ועלול לגרום לנתניהו ולתפקידו “נזק תדמיתי וציבורי כבד”, וכי הוא מקים לו עילת תביעה לפי חוק איסור לשון הרע וכן עילות נזיקיות ואזרחיות נוספות.