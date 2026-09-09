לא יאמן: כך הגיב אחמד טיבי לסנקציות נגד ישראל

אחמד טיבי ( מרים אלסטר / פלאש90 )

חבר הכנסת אחמד טיבי, הגיב היום (רביעי) ברדיו נאס להחלטת בריטניה להטיל סנקציות נגד ישראל.

בדבריו הוא בירך על ההחלטה ומסר: "מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. ההחלטה להטיל סנקציות היא אמיצה ומתבקשת לנוכח ההסלמה בטיהור האתני נגד הפלסטינים בגדה המערבית". נזכיר כי שר החוץ גדעון סער אמש להחלטת בריטניה ו-11 מדינות נוספות להטיל סנקציות ואיסור סחר על מוצרים מיהודה ושומרון, כשחשף סדרה של צעדים נגד בריטניה שהוטלו כתגובה. "החלטתי היום על שורה של צעדי נגד ישראלים בצורה לשורת סנקציות חדשות עליהם הודיעה ממשלת הלייבור. ההאשמות נגד ישראל שהושמעו היום בפרלמנט הבריטי היו שערוריות ושקריות. אין לנו דבר נגד העם הבריטי - אנחנו יודעים שיש לנו ידידים רבים בבריטניה, אך ממשלת הלייבור העוינת לא הותירה לנו שום ברירה". "המהלך הבריטי מעוות מוסרית ומהווה התערבות בוטה בענייניה של מדינה ריבונית ובהתערבות בה. זה מזכיר את הספר הלבן ואמירתו האנטישמית של מפקד הכוחות הבריטי בתקופת המנדט, שביקש 'להעניש את הבריטים בפגיעה בכיסם'".

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לדבריו, "לעם היהודי יש זכות לחיות בכל רחבי ישראל, לא פחות מאשר הבריטים בבריטניה והצרפתים בצרפת. הצעד של ממשלת הלייבור אבסורדי במיוחד, בעיקר אחרי שהצהרת בלפור של בריטניה הכירה בזכות העם היהודי לחיות בארץ ישראל - כולל יהודה ושומרון. החרם הוא פרקטיקה בזויה, וממשלת הלייבור החליטה לעשות שימוש בפרקטיקה הזו - כשהיא מפלה את ישראל בצעדים שהיא נוקטת".

"בניגוד להצהרות השווא של ממשלת הלייבור, לא התקבלו החלטות חדשות על E1. גם הטענות על קטיעת רצף טריטוריאלי פלסטיני הופרכו" הבהיר. "החלטת ממשלת הלייבור מהווה גם התערבות ברגל גסה במערכת הבחירות של מדינה ריבונית, וניסיוםן להשפיע מבחוץ בעיצומה של מערכת הבחירות. אך הציבור הישראלי תומך באופן מאסיבי ביהודה ושומרון ומתנגד להקמת מדינה פלסטינית - דבר שהלייבור מנסה לכפות עלינו".