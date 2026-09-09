הפיילוט יצא לדרך: ביקור ראשון לבנות השירות המשתלבות במודיעין

הפגישה עם בנות השירות ( ללא )

חודשים ספורים לאחר שהוכרזה וזכתה לברכתו של רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, יחד עם רבני ועדת ההיגוי הרב בן ציון אלגזי והרב יהודה קרויזר, תוכנית "צופיה" יצאה לדרך באופן מעשי. סגנית יו״ר הכנסת ויו״ר השדולה למען האישה החרדית והדתית, ח״כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית), קיימה השבוע ביקור במערך המודיעין של שירות בתי הסוהר ונפגשה עם בנות השירות הלאומי שהחלו בשבוע שעבר את תפקידן ביחידה.

בביקור השתתפו גם מנהלת השדולה ענת גופשטיין ורכזת תחום השירות הלאומי איילת שליסל, המלוות את התוכנית מקרוב, לצד שורה של בעלי תפקידים בכירים בשב״ס: רמ״ח תורה ופיתוח ליאור בן שלום-גנ״מ; מתן רוזנבלט, סג״ד רען נגדים; יוסי רגב, רכ״ח ראש תחום אמצעים וחקירות; רעות שרון, רס״ר רכזת הדרכה; בת אל ליברטי, רכ״ח רת״ח אוכלוסיות מיוחדות; נורית מויאל, רס״מ רכזת שירות לאומי שב״ס; ושירן כהן, מנהלת תחום פרויקטים ומטה.

היוזמה נולדה במסגרת השדולה למען האישה החרדית והדתית בכנסת וקודמה בדחיפתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. התוכנית פועלת תחת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי, בהובלת המשנה למנכ״ל מירי שמואלי ומנהל השירות האזרחי-לאומי במשרד, אורן נחמיה. במסגרת הפיילוט שובצו הצעירות בתפקידי מודיעין איכותיים במטה, הכוללים ניתוח נתונים, עיבוד מידע רגיש ועבודת מטה מקצועית, ללא מגע ישיר עם אסירים או פעילות שטח. ייחודיותה של התוכנית נעוצה בשילוב שבין תפקיד מודיעיני משמעותי לבין מעטפת תורנית מלאה: הבנות פועלות בליבת העשייה הביטחונית, ובמקביל לומדות במדרשה בלוד פעמיים בשבוע כחלק משעות השירות, בליווי ערכי וקהילתי שנועד לשמר את עולמן הרוחני.

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במהלך הביקור שוחחו המשתתפות עם סון הר-מלך וצוות השדולה, ושיתפו בחוויות מימי הפעילות הראשונים ביחידה ובחיבור ללימודים במדרשה. לצד המפגש עם בנות השירות, התקיימה היכרות עם הגורמים המקצועיים בשב״ס המלווים את הפיילוט ואת שילובן של בנות השירות במערך המודיעין.

"הבנות הללו מוכיחות שניתן לבצע תפקידים קריטיים ורגישים ביותר למען ביטחון המדינה מבלי להתפשר על עולם ההלכה, הערכים והתורה. מה שהחל כיוזמה בשדולה קיבל גיבוי מלא מהשר איתמר בן גביר ואת ברכת הדרך מגדולי ישראל ובראשם הרב שמואל אליהו, והמפגש עם הבנות ביחידה ממחיש עד כמה השילוב הזה נכון ומתבקש".