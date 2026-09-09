גילויים חדשים: בן גביר דורש לפסול את מנסור עבאס 

איתמר בן גביר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגישו היום (רביעי) לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסילת רע״מ וחה"כ מנסור עבאס מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26.

הבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין זאב וולף ודוד בבלי, משתרעת על פני 39 עמודים (לא כולל נספחים) וכוללת חומר חדש שלטענת המבקשים מחזק את עילות הפסילה. בבקשה נטען כי רע״מ שוללת את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ותומכת במאבק מזוין של מדינות אויב וארגוני טרור נגדה. במוקד החומר החדש עומד דו״ח רשמת העמותות בעניין עמותת ״סיוע 48״, הקשורה לפי הבקשה במישרין לרע״ם, אשר ״מפרט העברות כספים ושיתופי פעולה עם גופי טרור״. עוד מוצגות זיקות ישירות בין רע״ם, הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית ועמותות הקשורות אליהן, וכן זיקה רעיונית לאחים המוסלמים. בבקשה נטען כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון עד היום "חבר כנסת שהיה מתעורר ביום 7.10 ותוך כדי הטבח היה מביעה תמיכה ישירה ומפורשת ב"התנגדות" (ביטוי מכובס למלחמה במדינת ישראל), לא היה נפסל מהתמודדות לכנסת בשל העדרה של אותה "מסה קריטית" של ראיות".

כדי להמחיש את גודל הטירוף, הבקשה מראה כיצד המחבל עזמי בשארה שתמך בחמאס ובחיזבאללה, הכריז ש"על הריסות מדינת היהודים תוקם מדינת פלסטין" וריגל עבור האויב, זכה שוב ושוב להגנה מבית המשפט העליון שאפשר לו לכהן כיו"ר מפלגה בכנסת ישראל (בל"ד) על אף ראיות ברורות וחד משמעיות בדבר תמיכתו באויב ושלילת קיומה של מדינת ישראל, למרות "שכל הנורות האדומות הבהבו בעוצמה".

בבקשה נטען כי לאחר טבח 7 באוקטובר, אי אפשר עוד לקבל את היחס הסלחני של בית המשפט כלפי מפלגות תומכות טרור כי "לא מדובר בשוק חופשי של דעות, אלא במי שרוצה לפוצץ את השוק על מנת שלא יהיו בו לא דעות ולא אנשים שיביעו אותן", ועל כן בית המשפט מחויב לציית ללשון החוק ולפסול את רע"מ.

בבקשה מוכח כי מנסור עבאס הוא איש האחים המוסלמים, וליהודים הוא מציג את עצמו כ -"זאב בעור של כבש".

בבקשה מצטטים בדו שיח שהתקיים במליאת הכנסת לפני חמש שנים בין בן גביר לבין מנסור עבאס בו בן גביר מזהיר שהשב"כ והפרקליטות נרדמו בשמירה מול רע"מ ושלוחותיה, ובו עבאס "מיתמם ואומר ״אם אתה מוכיח ששקל אחד הגיע לארגון טרור, לאיש טרור-אין שם עדות".

עוד באותו נושא "השר מהליכוד קיבל סטירת לחי מנתניהו" חדשות סרוגים

כעת נטען בבקשה יש ״עשרות הוכחות כיצד עמותות של רע"מ - סיוע 48 ו"המעשים ההומניטארים" - מימנו במילוני שקלים את חמאס וארגוני טרור נוספים״.

הבקשה גם דורשת מסולברג לחשוף את החקירות של השב"כ והמשטרה כנגד רע"מ, מנסור עבאס והעמותות תחתיו.

הבקשה מפנה גם להתבטאויות של יו״ר רע״ם מנסור עבאס, ובהן דברים שלטענת המבקשים מלמדים על קבלה הצהרתית בלבד של אופייה היהודי של המדינה כדי למנוע פסילה, לצד סירובו להגדיר את חמאס כארגון טרור. לטענת עוצמה יהודית, מדובר ב״שיטת הדיבור בשני קולות״ ״הקול לאוזן הישראלית במטרה להשיג את המטרות מבלי להיפסל, והקול לאוזן הערבית״.

יו״ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר: ״המחוקק אמר את דברו לפני שנים, אבל בית המשפט צפצף על החוק והכשיר פה עשרות מחבלים ואפשר להם לכהן בכנסת ישראל. הגיע הזמן לומר עד כאן! הגיע הזמן ליישם את החוק, ולפסול את ארגון הטרור שנקרא "רעמ" ואת העומד בראשו, איש האחים המוסלמים מנסור עבאס"