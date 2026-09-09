לראשונה מזה חודשיים: מחיר הנפט זינק למעל 100 דולר

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

מחירי הנפט רשמו היום (רביעי) זינוק נוסף, זאת על רקע חידוש התקיפות באיראן וחילופי המהלומות בין ארה"ב למשמרות המהפכה בימים האחרונים באזור מיצרי הורמוז. בעקבות העליות, מחיר הנפט חצה כעת את רף 100 הדולר לחבית, לראשונה מאז חודש יולי.

על פי הנתונים האחרונים, מחיר חבית נפט מסוג "ברנט", המהווה את מדד הייחוס המשפיע ישירות גם על מחירי הדלקים והאנרגיה בישראל ובעולם, עלה ב-2.2 אחוז, ועומד כעת על 100.07 דולר לחבית. בסך הכל, מחיר הברנט זינק בכ-25 אחוזים מאז תחילת חודש אוגוסט. גם מחיר הנפט האמריקני מסוג "קרוד" (WTI) עלה בכ-1.8 אחוז, ועומד כעת על 94.73 דולר לחבית.

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כאמור, העלייה במחירי הנפט מגיעה על רקע ההסלמה במפרץ הפרסי, וחידוש התקיפות של ארה"ב ואיראן במיצרי הורמוז. אמש פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי כוחותיו השמידו חמש מכליות נפט גולמי איראניות, לאחר שבימים האחרונים ניסו משמרות המהפכה לפגוע באמצעות טילים בליסטיים בספינת מלחמה אמריקנית. במקביל, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שיגר אזהרה ברורה לטהרן: "בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות של הצי האמריקני, היא תאבד מכליות נפט".

בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו 20 טילים בליסטיים לעבר בסיסי צבא אמריקניים בירדן. מערכות ההגנה הצליחו ליירט 18 מהם, ושני הטילים הנותרים נפלו באזורים המרוחקים מריכוזי אוכלוסייה. לא דווח על נפגעים.

לצד הירי לירדן, משמרות המהפכה טענו כי תקפו שני כלי שיט אמריקניים ושמונה מכליות נפט במפרץ. הטענות האיראניות הללו לא לוו באישור אמריקני לפגיעה בכלי השיט.