"השר מהליכוד קיבל סטירת לחי מנתניהו"

עיתונאי הארץ ג'וש בריינר, התייחס היום (רביעי) לכך שראש הממשלה בנימין נתניהו, לא שריין את השר אבי דיכטר ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.

בדבריו כתב בריינר: "‏מה באמת הכי משפיל? שאבי דיכטר, גם אחרי שהפך עצמו לשטיח, גם אחרי שהשפיל את עצמו עבור שרה נתניהו, גם אחרי כל הליקוקים, אחרי שמכרת את כל הערכים, את כל החברים, גם אחרי סטירת הלחי שקיבל בפריימריז - אפילו לא קיבל אתמול שיריון מנתניהו.

‏היית ראש שב"כ בן אדם, והיום? היום אתה ביזיון מהלך. ובגלל שאתה כל כך אוהב פתגמים בערבית, יאללה איך אתה אוהב, יעני אתה מבין אז אללי בימכור דמירו, בימכור חאלו. סלמתאק אבו נביל".