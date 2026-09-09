מנה חגיגית וקלה: פרגיות רימונים וסילאן לראש השנה

מחפשים מנה עיקרית חגיגית לראש השנה שלא תדרוש מכם לבלות שעות במטבח? הפרגיות האלה משלבות רימונים, סילאן ושום ברוטב מתקתק-חמצמץ, ונראות מעולה במרכז שולחן החג.
פרגיות ברוטב רימונים וסילאן
מצרכים:
- 1 ק"ג פרגיות
- חצי כוס מיץ רימונים
- 3 כפות סילאן
- 2 כפות שמן זית
- 3 שיני שום כתושות
- כף רוטב סויה
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- חצי כוס גרגירי רימון
- מעט עלי טימין להגשה
אופן ההכנה:
- מחממים תנור ל-200 מעלות.
- בקערה מערבבים את מיץ הרימונים, הסילאן, שמן הזית, השום, הסויה, המלח והפלפל.
- מוסיפים את הפרגיות ומערבבים היטב עד שהן מצופות מכל הצדדים. אם יש זמן, מומלץ להניח להן לספוג את הטעמים כחצי שעה.
- מעבירים את הפרגיות יחד עם הרוטב לתבנית ומסדרים בשכבה אחת.
- אופים במשך כ-30-35 דקות, עד שהפרגיות מוכנות והרוטב מצטמצם ומקבל מרקם מעט מקורמל. במהלך האפייה אפשר להרטיב את הפרגיות פעם או פעמיים ברוטב שבתחתית התבנית.
- מוציאים מהתנור, מפזרים מעל גרגירי רימון ועלי טימין ומגישים חם.