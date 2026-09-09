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מנה חגיגית וקלה: פרגיות רימונים וסילאן לראש השנה

מחפשים מנה חגיגית לראש השנה? פרגיות עסיסיות ברוטב רימונים וסילאן הן בדיוק מה שצריך על שולחן החג - מתקתקות, מלאות בטעם, מרשימות ובעיקר קלות להכנה

12:01
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פרגיות (צילום: AI)

מחפשים מנה עיקרית חגיגית לראש השנה שלא תדרוש מכם לבלות שעות במטבח? הפרגיות האלה משלבות רימונים, סילאן ושום ברוטב מתקתק-חמצמץ, ונראות מעולה במרכז שולחן החג.

פרגיות ברוטב רימונים וסילאן

מצרכים:

  • 1 ק"ג פרגיות
  • חצי כוס מיץ רימונים
  • 3 כפות סילאן
  • 2 כפות שמן זית
  • 3 שיני שום כתושות
  • כף רוטב סויה
  • מלח ופלפל שחור לפי הטעם
  • חצי כוס גרגירי רימון
  • מעט עלי טימין להגשה

אופן ההכנה:

  1. מחממים תנור ל-200 מעלות.
  2. בקערה מערבבים את מיץ הרימונים, הסילאן, שמן הזית, השום, הסויה, המלח והפלפל.
  3. מוסיפים את הפרגיות ומערבבים היטב עד שהן מצופות מכל הצדדים. אם יש זמן, מומלץ להניח להן לספוג את הטעמים כחצי שעה.
  4. מעבירים את הפרגיות יחד עם הרוטב לתבנית ומסדרים בשכבה אחת.
  5. אופים במשך כ-30-35 דקות, עד שהפרגיות מוכנות והרוטב מצטמצם ומקבל מרקם מעט מקורמל. במהלך האפייה אפשר להרטיב את הפרגיות פעם או פעמיים ברוטב שבתחתית התבנית.
  6. מוציאים מהתנור, מפזרים מעל גרגירי רימון ועלי טימין ומגישים חם.

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