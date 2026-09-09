בדרך חזרה לספרד? ליאו מסי שוקל מהלך מפתיע

ליונל מסי, המשחק כיום באינטר מיאמי, עשוי להפוך לבעלים של מועדון כדורגל בספרד. לפי מידע שפורסם ב"מארקה", הכוכב הארגנטינאי שוקל לרכוש את מלוא הבעלות על אלדנסה, המתמודדת בליגה השנייה בספרד. אם העסקה תצא לפועל, אלוף העולם הארגנטינאי ייכנס לכדורגל הספרדי גם כבעלים של קבוצה.

על פי הדיווח, האפשרות שנבחנת היא רכישה של כלל הון המועדון. המשמעות היא שמסי שוקל לקחת לידיו את הבעלות המלאה על אלדנסה, במסגרת מהלך שירחיב את פעילותו בעולם הכדורגל מעבר לקריירת המשחק שלו.

אחד הפרטים המרכזיים בדיווח נוגע לאופן שבו אמורה להתבצע הרכישה: מסי צפוי לבצע את העסקה ישירות, ללא מעורבות של משקיע נוסף או קבוצת משקיעים חיצונית. כלומר, לפי המתווה המתואר, הכדורגלן עצמו יהיה מי שיעמוד מאחורי רכישת המועדון הספרדי.

עם זאת, השלמת המהלך עדיין תלויה בתוצאות הבדיקות המקדימות הנוגעות לעסקה. אף שבדיווח מתואר מסי כמי שמתקרב להשתלטות על המועדון, הרכישה טרם הושלמה, והאפשרות שיהפוך לבעלים כפופה לתוצאות אותן בדיקות. זהו התנאי שעדיין עומד בדרך למימוש העסקה המתוארת.

בגיל 39, מסי ממשיך לבחון הרחבה של פעילותו בענף שבו בנה את הקריירה שלו. את מרבית שנותיו ברמות הגבוהות ביותר העביר בברצלונה, ובהמשך שיחק בפריז סן ז'רמן וכיום באינטר מיאמי. רכישת אלדנסה, אם תושלם, תחבר אותו שוב לכדורגל בספרד במסגרת תפקיד שונה מזה שבו התפרסם.

המועדון שעל הפרק משחק, לפי המידע שנמסר, בליגה השנייה. כעת נותר לראות מה יהיו תוצאות הבדיקות המקדימות, והאם האפשרות שעליה דווח ב"מארקה" תבשיל לרכישה מלאה בידי מסי.