למרות הניסיונות להחרים: גל גדות כובשת את המקום הראשון בעולם

השחקנית הבינלאומית גל גדות מוכיחה פעם נוספת כי הקהל העולמי ממשיך להצביע ברגליים — או במקרה הזה, בשלט. למרות הניסיונות החוזרים ונשנים ברשתות החברתיות לקדם חרם על תכנים בכיכובה, הסרט החדש בכיכובה העפיל לראש טבלת הצפיות הגלובלית של פלטפורמת הסטרימינג אמזון פריים וידאו (Prime Video).

גדות שיתפה הלילה (רביעי) בחשבון האינסטגרם שלה את הסטטיסטיקה והודתה למיליוני הצופים ברחבי העולם: "תודה שפכתם את 'The Runner' לסרט המספר 1 בעולם", כתבה לצד תמונות מתוך הסרט.

מרוץ נגד הזמן ברחובות לונדון

בסרט "במרוץ נגד הזמן" גדות מגלמת את מאיה מרטן, עורכת דין מצליחה ואימא יחידנית מלונדון. במהלך ריצת הבוקר השגרתית שלה, היא מקבלת שיחת טלפון ממקור אלמוני ומסתורי המבשר לה כי בנה נחטף.

כדי להציל את חייו, מיה נדרשת לציית לסדרה של הוראות קפדניות ומסוכנות תוך כדי תנועה מתמדת ברחובות העיר, מבלי לעצור, מבלי לחשוף את מצוקתה ומבלי לפנות למשטרה.

הישג מרשים ברקע האתגרים

ההצלחה הגלובלית של הסרט מגיעה לאחר תקופה מאתגרת עבור הכוכבת הישראלית, שנאלצה להתמודד הן עם קמפיינים של חרם ברשתות החברתיות והן עם פציעה לא פשוטה במהלך הצילומים, במהלכה שברה את כפות רגליה ונזקקה לתקופת התאוששות.

למרות המכשולים, העפילתו של הסרט למקום הראשון בטבלה הבינלאומית של אמזון מבהירה כי מעמדה של גדות כאחת מענקיו של עולם הסטרימינג והקולנוע הבינלאומי נותר יציב ואיתן.

כל זה קורה גם במקביל לקריאות להחרים את מותג האופנה ראלף לורן, שהציג את גדות בעמוד האינסטגרם הרשמי של המותג, עם בגדיו.