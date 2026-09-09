האלוף במיל' על חשיפת נתניהו: "זו דרמה לא פחות"

‏אלוף במיל' יפתח רון טל, התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל והתייחס לאמירת ראש הממשלה נתניהו, על מטרת העל להחליף את המשטר באיראני.

בדבריו אמר טל: "נתניהו אומר אתמול בצורה מפורשת וחד משמעית שמטרת העל היא הכנעת היכולת האיראנית לפגוע במדינת ישראל באמצעות הפלת המשטר. תמיד אמרנו שהאיראנים יעשו את זה בעצמם, שאנחנו לא יכולים להחליף משטרים.

פעם ראשונה שראש ממשלת ישראל, והוא לא אומר את זה סתם, לדעתי הוא מתואם על זה עם נשיא ארצות הברית, אומר בצורה הכי ברורה: המטרה שלנו היא להחליף את המשטר. זה מה שיעשה את השינוי ההיסטורי הביטחוני במזרח התיכון, ולמעשה גם בעולם כולו. אני חושב שזו דרמה, לא פחות".