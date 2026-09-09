סמוטריץ' מודה: "זה הוריד לי את הביטחון העצמי"

סמוטריץ' בפודקאסט ( בסלון של יסמין )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התארח בפרק חדש של הפודקאסט "בסלון של יסמין" שעלה היום (רביעי). במהלך הראיון עם משקיעת ההון סיכון והיזמת החברתית יסמין לוקץ', סמוטריץ' חזר לנאום שנשא באנגלית בכנס הבונדס במרץ 2023, שזכה לתשומת לב רבה אחרי שסרטון ערוך הופץ ברשתות החברתיות והציג את כל הטעויות וההיסוסים שלו באנגלית. סמוטריץ' סיפר כי הסרטון פגע בביטחונו העצמי והודה כי בדיעבד טעה כשלא חזר לנאום באנגלית מיד לאחר מכן. "נכנסתי לתפקיד, טסתי לארה"ב לבורד של הבונדס, נתתי נאום, לדעתי עשרים דקות באנגלית, לראשונה בחיי" אמר. "אני לא אוהב לפרגן לעצמי, אני חושב שהיה נאום טוב. היו לי שלושה או ארבעה פספוסים כאלה של התרגשות".

"אז מישהו לקח, ערך את זה, חתך את הגרנדמייזר ועוד כמה תקלות, עשה מזה רצף של סרטון. ברגע של גילוי לב אני מודה שזה הוריד לי את הביטחון העצמי בבת אחת, ואולי בזה טעיתי" הודה. "הייתי צריך מיד לתת עוד איזה נאום באנגלית, כמו מי שעשה תאונת דרכים ואומרים לו: יאללה, תעלה מיד על ההגה".

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כשנשאל האם יצא לו מאז לנאום שוב באנגלית, השיב סמוטריץ': "לא, אבל אני חושב שזו טעות. ניסיתי להפוך את זה אחר כך לאידיאל. באתי ואמרתי, בסדר, אז יהודי מדבר בעברית".

בסיכום דבריו הבהיר: "אני מדבר אנגלית. תנוח דעתך, אני יודע לנהל שיחות אחד על אחד באנגלית, להבין, לדבר, הכול בסדר".