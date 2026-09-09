הורסת את הדור? הזמרת אודיה תוקפת את המבקרים

אודיה ( צילום: רפי דלויה )

אודיה משחררת היום (רביעי) אלבום חדש, ואחרי לא מעט רמזים וטעימות ברשת - השירים סוף סוף בחוץ. בין "דילן - 3898*", "נמשכת לעצמי", "ואני בחסדך בטחתי" עם בן צור ו"רוצי ילדה", נמצא גם "פאפית" - השיר שכבר הצליח לעורר לא מעט ציפייה עוד לפני שיצא.

חלקים ממנו כבר הסתובבו ברשת בתקופה האחרונה, ועכשיו, עם יציאת הגרסה המלאה, מתברר שאודיה הכניסה לתוכו גם תשובה די ברורה לביקורות שהיא שומעת כבר תקופה. האזינו לשיר החדש של אודיה - "פאפית"

"אומרים שבגללי הלך הדור"

"פאפית" הוא שיר פופי, קצבי ומלא בסלנג ובעקיצות על גברים ומערכות יחסים. אבל דווקא באמצע כל זה אודיה עוצרת ומתייחסת לאחת הטענות שמופנות כלפיה - שהמוזיקה והמילים שלה משפיעות לרעה על הדור הצעיר.

"אומרים שבגללי הלך הדור", היא שרה, ומיד עונה על הטענה בדרך שלה. באירוניה היא מספרת שהיא בכלל "ילדה טובה", לא יוצאת למסיבות ושומעת מוצרט בלילות.

במקום להתנצל או להסביר את עצמה, אודיה פשוט צוחקת על הביקורת. היא לוקחת את מה שאומרים עליה, מכניסה אותו לתוך השיר ואפילו מסיימת בעקיצה: "רק אנחנו עוד נביא את השלום, אתם עוד תגידו לי תודה".

"מאמי אני לא פאפית"

גם שאר השיר ממשיך באותו קו. אודיה שרה על מערכות יחסים, על גברים שלא יודעים מה הם רוצים ועל מי שנזכרים לחזור מאוחר מדי, כשהיא מבהירה שהיא כבר לא אותה "פאפית" שהייתה פעם.

וכך, בתוך אחד השירים הכי קלילים ופופיים באלבום, אודיה בוחרת להתייחס גם לביקורת - ועושה את זה עם לא מעט עקיצות.