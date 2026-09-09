ש"ס עתרה לבג"ץ נגד היועמ"שית: "יש גבול"

היועמ"שית ( יונתן זינדל/פלאש90 )

תנועת ש״ס הגישה היום (רביעי) באמצעות בא כוחה עו״ד גיא בוסי עתירה דחופה לבג״ץ נגד החלטת היועמ״שית למנוע את הכנס הממלכתי לזכרו ולמורשתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל, אף שהכנסת קבעה בחוק כי המשרד לשירותי דת ״יערוך ביום מרן עובדיה יוסף או במועד סמוך לו כנס עיוני לזכרו״.

בעתירה נטען כי: ״בחירות אינן משעות את ספר החוקים של מדינת ישראל״. בעתירה תוקפת ש״ס את האכיפה הבררנית: בעוד אירועי הזיכרון הממלכתיים ליצחק רבין צפויים להתקיים חמישה ימים בלבד לפני הבחירות, דווקא כנס מרן נדרש להידחות. ״מקום שבו אירוע הנצחה אחד נדחה בשל זיקתו המפלגתית, בעוד אירוע מקביל ואף קרוב הרבה יותר לבחירות מתקיים כסדרו, מתעורר חשש כבד ליישום בררני ופוליטי״. בש״ס אומרים: ״ההחלטה פוגעת ברגשותיהם של מאות אלפי יהודים שמרן היה רבם ומורה דרכם. אי אפשר למחוק את מרן, להקטין את מורשתו או להפוך את אהבתם של מאות אלפים אליו ל׳תעמולת בחירות׳. יש גבול לאטימות ולניתוק״.