בוקס בבטן: אודיה בשיר על נושא שכולם מעדיפים להשתיק

אודיה (צילום: ערן לוי) ( (צילום: ערן לוי) )

אחרי לא מעט רמזים וטעימות ברשת, אודיה משחררת היום (רביעי) את הפרויקט החדש שלה, שמביא איתו בדיוק את השילוב שהיא כבר הבטיחה - "גם קודש וגם חול".

בין השירים אפשר למצוא את "פאפית", שיר פופי ובועט שבו היא גם עונה לביקורות שספגה לאורך הדרך, ואת "נמשכת לעצמי", שלוקח את האהבה העצמית לכיוון קליל ומשעשע. מהצד השני נמצא "ואני בחסדך בטחתי", שיתוף הפעולה עם בן צור שיצא לקראת חודש אלול ועוסק באמונה, בנפילות ובניסיון להתחזק. לפרויקט נכנס גם "רוצי ילדה", שאודיה הוציאה כבר בשנת 2022. אבל בתוך כל המעברים בין פופ, אמונה והומור, נמצא גם שיר אחד שלוקח את הפרויקט למקום הרבה יותר כואב, "דילן - 3898*", שעוסק באלימות נגד נשים. האזינו לשיר החדש של אודיה - "דילן"

דילן, האסטרואיד והשעה 11:07

גם הבחירה בשם "דילן" מתחברת לקונספט שעוטף את הפרויקט. דילן הוא שמה של הדמות הראשית בסדרה "האי", שהעלילה שלה סובבת סביב אסטרואיד שעומד לפגוע בכדור הארץ. אפילו שעת יציאת הפרויקט, 11:07, לא נבחרה במקרה - זו השעה שבה האסטרואיד אמור לפגוע בכדור הארץ.

אלא שבשיר עצמו, דילן מקבלת סיפור אחר לגמרי.

"למה היא חוזרת הביתה?"

אודיה מספרת על אישה שנמצאת בתוך מערכת יחסים אלימה. היא מסתירה את הסימנים שעל הגוף, מפחדת כשהוא בבית, כבר כמעט לא זוכרת איך נראים החברים שלה ולא חוזרת להורים - ובכל זאת, פעם אחר פעם, נשארת.

השיר מתאר גם את מה שהופך את המציאות הזו לכל כך מורכבת. לפעמים הוא מחבק אותה בלילה, וברגעים אחרים היא שוב מוצאת את עצמה מפחדת ממנו. דילן משקרת לסביבה, אבל בעיקר לעצמה, ואודיה חוזרת לאורך השיר על השאלה הקשה: למה היא חוזרת הביתה?

לקראת הסוף כבר אין רמזים. אודיה פונה אליה באופן ישיר וקוראת לה לעזוב את הבית ולצאת ממעגל האלימות.

גם "3898*" שמופיע בשם השיר הוא חלק מהמסר ומפנה לקו סיוע במצבי אלימות במשפחה. וכך, בתוך פרויקט שמדלג בין שירי פופ קלילים לעולמות של אמונה ואהבה עצמית, אודיה בוחרת לעצור לרגע ולהקדיש שיר שלם לנושא הרבה יותר כואב - ולדברים שלא תמיד אומרים בקול.