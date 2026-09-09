דרמה לילית: שיחת הצעקות בלשכת נתניהו

ההחלטה לשריין את יעקב ברדוגו ברשימת הליכוד לוותה בדרמה פוליטית חריפה ובשיחת צעקות שהתקיימה בשעות הקטנות של הלילה בלשכת ראש הממשלה, כך דיווח עמית סגל.

על פי הדיווח, ראש הממשלה נתניהו ובני משפחתו היו מעוניינים לשבץ אנשים מקורבים, המכונים "אנשי השוחות" מערוץ 14 ומהרשתות החברתיות.

המחלוקת הגיעה לשיאה בהתנגשות לילית חריפה בין שני מחנות. צד אחד בלשכה ובליכוד הפציר בנתניהו להתמקד בהחזרת מצביעים שעזבו את המפלגה בקדנציה האחרונה, וטען כי הדרך לעשות זאת היא באמצעות דמויות כמו אלישע מדן וטליק גואילי.

לפי אותם גורמים, הכנסתו של ברדוגו לרשימה תקזז את ההישג ותפגע במאמץ לגייס קהלים אלה. בסופו של דבר גבר הצד השני, ונתניהו הכריע לשלב "גם אלה וגם אלה" ולשריין את שני הצדדים.

העיתונאי רביב דרוקר, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm להחלטה לשריין את יעקב ברדוגו ברשימת הליכוד, ואמר: "אני חושב שזו ממש טעות. איך זה קרה? ברדוגו דרש ונתניהו הרגיש שאין לו ברירה. הוא רוצה להיות שר בכיר ויש לו הרבה מנופים על נתניהו".