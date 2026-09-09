השילוב המושלם לחג: סלמון עסיסי בדבש ורימונים

מחפשים מנה חגיגית לראש השנה שגם נראית מעולה וגם קלה להכנה? סלמון בדבש ורימונים הוא בדיוק מה שאתם צריכים על שולחן החג.
מצרכים
- 4-5 נתחי סלמון
- 3 כפות דבש
- 2 כפות שמן זית
- 2 כפות רוטב סויה
- 2 שיני שום כתושות
- כף מיץ לימון
- חצי כפית פפריקה מתוקה
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- חצי כוס גרגירי רימון
- מעט פטרוזיליה או כוסברה להגשה
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-190 מעלות.
- בקערה קטנה מערבבים היטב את הדבש, שמן הזית, הסויה, השום, מיץ הלימון והפפריקה.
- מניחים את נתחי הסלמון בתבנית מרופדת בנייר אפייה ומתבלים במעט מלח ופלפל. יוצקים מעל את הרוטב ומוודאים שהנתחים מצופים היטב.
- מכניסים לתנור ואופים במשך כ-12-16 דקות, בהתאם לעובי הנתחים. לקבלת שכבה מעט מקורמלת אפשר להעביר את התנור למצב גריל למשך כדקה-שתיים בסיום.
- מוציאים מהתנור, מפזרים מעל גרגירי רימון ועשבי תיבול ומגישים חם.