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טעם של חג

השילוב המושלם לחג: סלמון עסיסי בדבש ורימונים

מחפשים מנה מרשימה לראש השנה בלי להסתבך במטבח? סלמון בדבש ורימונים משלב טעמים מתוקים וחגיגיים, נראה נהדר על השולחן ומוכן בכמה צעדים פשוטים

10:50
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סלמון עם רימונים (צילום: AI)

מחפשים מנה חגיגית לראש השנה שגם נראית מעולה וגם קלה להכנה? סלמון בדבש ורימונים הוא בדיוק מה שאתם צריכים על שולחן החג.

מצרכים

  • 4-5 נתחי סלמון
  • 3 כפות דבש
  • 2 כפות שמן זית
  • 2 כפות רוטב סויה
  • 2 שיני שום כתושות
  • כף מיץ לימון
  • חצי כפית פפריקה מתוקה
  • מלח ופלפל שחור לפי הטעם
  • חצי כוס גרגירי רימון
  • מעט פטרוזיליה או כוסברה להגשה

אופן ההכנה

  1. מחממים תנור ל-190 מעלות.
  2. בקערה קטנה מערבבים היטב את הדבש, שמן הזית, הסויה, השום, מיץ הלימון והפפריקה.
  3. מניחים את נתחי הסלמון בתבנית מרופדת בנייר אפייה ומתבלים במעט מלח ופלפל. יוצקים מעל את הרוטב ומוודאים שהנתחים מצופים היטב.
  4. מכניסים לתנור ואופים במשך כ-12-16 דקות, בהתאם לעובי הנתחים. לקבלת שכבה מעט מקורמלת אפשר להעביר את התנור למצב גריל למשך כדקה-שתיים בסיום.
  5. מוציאים מהתנור, מפזרים מעל גרגירי רימון ועשבי תיבול ומגישים חם.

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