נתניהו מאיים בתביעה נגד 'הארץ': "תוך 72 שעות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיב היום (רביעי) מכתב התראה לפני תביעה, נגד עיתון 'הארץ' ובו הוא דרוש התנצלות ופיצוי על סך מיליון ש"ח.
כאמור, נתניהו מאיים לנקוט בהליכים משפטיים נגד עיתון “הארץ” וכתבי העיתון שלומי אלדר ורותי יובל, בעקבות כתבה שפורסמה בעיתון ובאתר ב-8 בספטמבר, שעסקה בהתראה שקיבל לכאורה נתניהו לפני מתקפת 7 באוקטובר.
במכתב התראה שנשלח היום,באמצעות עורך דינו אוריאל ניזרי, נטען כי הפרסום תחת הכותרת “נתניהו קיבל התרעה על כוונותיו של סינוואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר - אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון” הוא “שקר מוחלט” ו”חסר כל אחיזה במציאות”.
לפי המכתב, נתניהו מכחיש כי קיבל שיחת טלפון בת 45 דקות מנשיא איחוד האמירויות, שבמהלכה הוזהר לכאורה מפני מהלך משמעותי של חמאס. עוד נטען כי ראש הממשלה לא קיבל התרעה דומה לא מהאמירויות ולא ממצרים.
עורכי דינו של נתניהו טוענים כי הפרסום נעשה בזדון ובכוונה לפגוע בו, וכי פרסומו בתקופת בחירות מהווה, לטענתם, ניסיון להשפיע באופן פסול על תוצאות הבחירות. במכתב נטען כי הפרסום “פוגע פגיעה אנושה בטוהר הבחירות” וחורג מגבולות חופש העיתונות והביקורת הציבורית הלגיטימית.
עוד נטען במכתב כי הפרסום גרם ועלול לגרום לנתניהו ולתפקידו “נזק תדמיתי וציבורי כבד”, וכי הוא מקים לו עילת תביעה לפי חוק איסור לשון הרע וכן עילות נזיקיות ואזרחיות נוספות.
הדרישות: הסרה, התנצלות ומיליון שקל
בא כוחו של נתניהו הציב ל”הארץ” שורת דרישות לביצוע בתוך 72 שעות. בין היתר נדרש העיתון להסיר את הכתבה מכל הפלטפורמות הדיגיטליות, מאתר האינטרנט ומחשבונות הרשתות החברתיות של העיתון והכתבים.
בנוסף דורש נתניהו פרסום התנצלות והכחשה פומבית ובולטת, הן בעמוד השער של העיתון המודפס והן בכותרת הראשית באתר, בנוסח שיאושר מראש על ידי משרד עורכי הדין. דרישה נוספת היא לתשלום של מיליון שקל לנתניהו “לצרכי פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט” בגין הנזקים הראשוניים שלטענת בא כוחו נגרמו בעקבות הפרסום.
אם הדרישות לא יבוצעו בתוך 72 שעות, מזהיר המכתב כי תוגש תביעה אזרחית נגד העיתון והכתבים בסכום של יותר מ-2.5 מיליון שקל.
במכתב נטען עוד כי לאחר בחינת ההגנות האפשריות לפי חוק איסור לשון הרע, לא נמצאה, לשיטת עורכי דינו של נתניהו, הגנה לפרסום. עורכי הדין מאיימים גם לבקש מבית המשפט צו שיורה על מחיקת הפרסום ופרסום התנצלות, לצד פיצויים.
המכתב נחתם על ידי עורך הדין אוריאל ניזרי, המייצג את נתניהו.
הוא דורש פיצויים מכתבים אבל הילדים הלוחמים שלנו שילמו את המחיר על המזומן מקטאר שגידל את חמאס!!!!