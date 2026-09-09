ירון אברהם תוהה: "למה בכלל צריך את זה?"

ירון אברהם ( אריה לב אברהמס\פלאש 90 )

העיתונאי ופרשן חדשות 12 ירון אברהם התייחס היום (רביעי) לתביעת הדיבה של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד עיתון "הארץ", זאת בעקבות הפרסום הדרמטי שלהם שעורר סערה במערכת הפוליטית והביטחונית. בדבריו אברהם ציין את ההכחשה של נתניהו לגבי קיום השיחה עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד לפני ה-7 באוקטובר. "בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד ה-7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות" נטען בהודעת נתניהו. "‏לשכת ראש הממשלה, המל״ל והמזכירות הצבאית בדקו בקפדנות את יומן השיחות של ראש הממשלה בימים אלה - ולא מצאו לכך שום זכר".

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ציון הבדיקות של יומן השיחות עורר תהיה מצד אברהם. "נניח שלא הייתה שיחה כזו וראש הממשלה בטוח שלא הייתה, למה צריך לבדוק בכלל?" שאל. "למה צריך 'לערוך בדיקה בתרשומות'? למה צריך בכלל לבדוק מי נכנס ללשכת ראש באותו היום? הרי אם ראש הממשלה יודע שזה שקר - למה בכלל צריך את כל הבדיקות?"

"לי זה נשמע שראש הממשלה נתלה בפרוצדורה" הסביר אברהם. "להערכתי, שלומי אלשר ורות יובל מאוד מבוססים. התביעה תוגש כי נתניהו חייב בתקופת בחירות. אם אני צריך להעריך: נתניהו ימשוך אותה. נראה."