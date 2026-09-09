האב השכול נגד גדי איזנקוט: "נעלבתי ממנו"

‏אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני הי"ד, התראיין היום (רביעי) בגלי צה"ל, ושם חשף כיצד גילה שלא ישוריין אצל גדי איזנקוט: "הצעתי את עצמי, אבל הוא עשה את הבחירות שלו - קיבלתי את הבשורה בהודעת וואטסאפ ממנו. נעלבתי, הוא היה יכול לעשות את זה בדרך יותר מנומסת", אמר.

נזכיר כי שלשום, מפלגת ישר! עם איזנקוט הגישה לוועדת הבחירות המרכזית את רשימתה לכנסת ה-26. את הרשימה הגישו מועמדי ישר! לכנסת, מנכ״לית ״אחריי!״ לשעבר ענבר הרוש גיטי וראש אגף התקציבים במשרד האוצר לשעבר שאול מרידור.

לועדת הבחירות הוגשה הבקשה לאותיות המפלגה לבחירות: ״דרך״.

הבחירה באותיות ״דרך״ מבטאת את הרעיון שעומד בבסיס הקמת ישר!: מול הקיטוב, חוסר האחריות ואובדן הדרך, אנחנו מציעים לישראל דרך ישרה - דרך של מנהיגות ממלכתית, אחריות, שירות, ציונות ואחדות.

בבחירות הקרובות הישראלים לא יבחרו רק מי ינהיג את המדינה, אלא גם באיזו דרך היא תלך. הדרך של ישר! היא הדרך להחלפת הממשלה, לאיחוד העם ולהובלת ישראל לביטחון, לצמיחה ולשגשוג. דרך ישרה לישראל.