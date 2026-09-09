אחרי הזכייה הגדולה: זוכת "האח הגדול" פותחת בקריירת שירה

גל רובין ( צילום: סרוגים )

רק לפני מספר חודשים יצאה גל רובין מבית "האח הגדול" כמנצחת הגדולה של העונה, ועכשיו היא כבר מסמנת את היעד הבא שלה: קריירה מוזיקלית.

על פי פרסום של "ישראל בידור", רובין צפויה להוציא בקרוב שיר חדש שיעסוק בהעצמה נשית, ובכך לעשות צעד ראשון ומפתיע בעולם המוזיקה. מהזמזומים בבית לשיר משלה מי שעקב אחרי רובין לאורך העונה כנראה לא יופתע לגמרי מהבחירה. במהלך השהות שלה בבית היא נהגה לשיר ולזמזם לא מעט, עד שהשירה הפכה לחלק מהדמות המזוהה איתה על המסך. אחד השירים שחזרה עליהם בבית היה "מאמין בעצמי" של יובל המבולבל, שגם המשיך ללוות אותה לאחר הזכייה. אלא שהפעם היא כבר לא מסתפקת בשירים של אחרים. רובין מתכוונת לעבור לצד השני ולהוציא שיר משלה, כשהנושא שבחרה לעסוק בו הוא העצמה נשית.

גל רובין מקבלת את צק הזכייה ( יחצ )

ממשיכה קדימה אחרי הזכייה הסוערת

הצעד החדש מגיע אחרי זכייה שעוררה לא מעט סערה. לאורך העונה רובין הייתה אחת הדיירות הבולטות והשנויות במחלוקת בבית, נקלעה לעימותים רבים וספגה ביקורת מצד דיירים וצופים שטענו בין היתר כי התנהלותה הייתה מניפולטיבית וכי הצליחה לא פעם להוציא את הסובבים אותה משלוותם.

גם לאחר הגמר הביקורת לא נעלמה, וחלק מהדיירים יצאו בפומבי נגד הזכייה. רובין מצדה דחתה את הטענות, ואף טענה כי דווקא היא זו שספגה יחס קשה במהלך השהות בבית.

מאז היציאה מהתוכנית היא לא נשארה במקום: לצד קמפיינים ופרויקטים חדשים, היא השיקה לאחרונה גם הרצאה העוסקת בחוסן פנימי ובבחירה בעצמנו. כעת נראה שהמסרים האלה עוברים גם לתחום המוזיקלי, עם שיר חדש שיעסוק כאמור בהעצמה נשית.

אחרי שהצליחה לעורר לא מעט תגובות בתוך הבית ומחוצה לו, יהיה מעניין לראות איך הקהל יקבל את גל רובין הפעם - לא כדיירת ריאליטי, אלא כזמרת.