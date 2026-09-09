משיב אש: נתניהו יגיש תביעת דיבה נגד הפרסום ב'הארץ'

נתניהו ( מרים אלסטר / פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו, החליט היום (רביעי) להגיש תביעת דיבה נגד עיתון 'הארץ' בעקבות הדיווח נגדו לפיו הוא קיבל התרעה מנשיא איחוד האמירויות, קודם טבח ה-7 באוקטובר, על כך שסינוואר מתכנן אירוע גדול.

בהודעה מטעם נתניהו נמסר כי "ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון השמאל ״הארץ״, שלומי אלדר וגורמים נוספים שהעלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה שלא הייתה ולא נבראה. בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד ה-7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לשכת ראש הממשלה, המל״ל והמזכירות הצבאית בדקו בקפדנות את יומן השיחות של ראש הממשלה בימים אלה - ולא מצאו לכך שום זכר. ככלל, השיחות המדיניות בין ראש הממשלה לנשיא האמירויות מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה דרך נציג האמירויות שמגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד. כל השיחות הללו מתועדות. אלדר עצמו אמר אתמול בערב בראיון לערוץ 12 שהשיחה שהוא טוען שהתקיימה ושבה טען שניתנה אזהרה לראש הממשלה התבצעה באופן זה.

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אלא שמבדיקה מעמיקה שנעשתה לא רק ביומן השיחות של ראש הממשלה, אלא גם בתיעוד הכניסות ללשכת ראש הממשלה בתקופה זו, לא מופיעה שום כניסה של נציג האמירויות ללשכת ראש הממשלה. אין שום אפשרות להיכנס ללשכת ראש הממשלה ללא תיעוד ורישום של גורמי הביטחון במתקן.

אלדר שיקר גם כשאמר שמצרים הזהירה את ראש הממשלה על תקיפה אפשרית, טענה שהופרכה כבר בתחילת המלחמה. כל זה מוכיח שמדובר בעלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור, כחלק מקמפיין הבחירות של השמאל, ויהיו עוד עלילות שקריות כאלה.

העלילה הזו נועדה להסיח את הדעת ממה שהציבור כבר מבין: רונן בר והרצי הלוי ראו את כל הסימנים המעידים שעות רבות לפני תחילת המתקפה. אם במקום לחשוש ממיסקלקולציה הם היו מנחים את צה"ל, השב"כ וכיתות הכוננות להקדים תרופה למכה, ואם היו מעדכנים את ראש הממשלה נתניהו בזמן, ניתן היה למנוע את הטבח הנורא".