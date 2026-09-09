בעקבות דבריה בערוץ 14: שרה נתניהו ממשיכה להסתבך

מכתב התראה שלישי נשלח היום (רביעי) לרעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, בעקבות הראיון לערוץ 14.

אייל גילר אחד מ'עצורי הפחים' שלח מכתב התראה על לשון הרע נגד נתניהו. על פי הדיווח של אביעד גליקמן בחדשות 13, במכתב נטען כי בראיון של שרה נתניהו בערוץ 14 התייחסה הגברת נתניהו לאירוע הצתת הפחים, כשאמרה ״המשטרה וכוחות הביטחון תפסו צמיגים וחביות ששמו סביב הבית כדי להדליק אותם, ואותנו בתוכו.

מדליקי, או מציתי הפחים - זה לא היה פחים. זה היה מעגל של אש סביב הבית שלנו, כדי שכולם ייחנקו אולי וימותו. וזה לא רק אנחנו. הבנתי שזה פגע באנשים אחרים. הכוונה הייתה באמת להרוג".

‏על פי הנטען במכתב, משמעות האמירה כפי שהבין כל צופה סביר, היא ייחוס כוונה לגרום למותה ומות בני משפחתה בשריפה או כתוצאה עקיפה של השריפה.

עורכי הדין טלי בן סימון וידין דן גלעדי ממערך עוטף עצורים מסרו: "הפרסום מהווה לשון הרע חמורה. יש בו כדי להשפיל את מרשנו בעיני הבריות, לעשותו מטרה לשנאה ולבוז, ולבזותו בשל טענות מופרכות למחשבה ולכוונה פלילית חמורה שכלל לא יוחסה לו ואינה מיוחסת לו אף לפי הטענות המחמירות ביותר שפורט בכתב האישום בתיק שעדיין תלוי ועומד בפני בית המשפט".