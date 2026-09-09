מיכאל שמש מזהיר: בלי זה, אין לנתניהו 61

העיתונאי מיכאל שמש, התייחס היום (רביעי) לסגירת הרשימות אמש לכנסת וטען כי מדובר במחדל עמוק של נתניהו.

"מה שקרה כאן היום בכנסת, עלול לעלות לנתניהו בבחירות. תבינו כמה נתניהו מגיע לא מוכן ליום הזה", אמר שמש. עוד הוא הוסיף: "שורה ארוכה של מפלגות שהולכות להתמודד בגוש שלו עם אפשרות של לא לעבור את אחוז החסימה. מפלגתו של עופר וינטר, עם 4 מנדטים בסקרים שעלולה להישאר מחוץ לכנסת".

עוד אמש שמש: "למשל, מפלגת 'הציבור החרדי', מפלגה נוספת של עשרות אלפי קולות של חרדים מודרנים שעלולה להישאר מחוץ לכנסת. גם מפלגת 'נועם', המפלגה של הרב טאו, אלפים של קולות שבבחירות הקודמות הלכו לנתניהו והפעם פשוט עלולים להישאר מחות למשחק".

לסיום אמר שמש: "פעם שעברה נתניהו הצליח לארגן את הגוש, בגלל זה הוא הרוויח והצליח להקים ממשלה עם 64 מנדטים, הפעם הוא לא הצליח לארגן את הגוש ובגלל זה הוא עשוי להישאר בחוץ".