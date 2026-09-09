צביקה פוגל מסביר: זו הסיבה שהחלטתי לפרוש

צביקה פוגל ( יונתן זינדל / פלאש90 )

שלושה ימים אחרי שהודיע על פרישתו מהכנסת, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי צביקה פוגל התייחס היום (רביעי) לנסיבות שעומדות מאחורי החלטתו, זאת בעקבות דיווחים שונים על הסיבה לפרישה שהובילו לפניות רבות. "בימים האחרונים פורסמו גרסאות שונות בנוגע להחלטתי שלא להתמודד לכנסת ה־26 מטעם עוצמה יהודית" אמר פוגל. "בעקבות זאת התקבלו עשרות אלפי פניות מהציבור, והוא ראוי להכיר את הדברים כהווייתם".

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לדבריו, "ההחלטה להיפרד לא נבעה מהצבת תנאים לתפקיד שר. בשיחה לקראת גיבוש הרשימה הבהיר לי יו״ר המפלגה כי בכוונתו לבנות רשימה בעלת אופי שונה, וכי הדרך הממלכתית שבה בחרתי לפעול אינה תואמת את האופן שבו הוא רואה את הרכב הרשימה הבאה".

"אני מכבד את זכותו של איתמר לבחור את האנשים שאיתם הוא מבקש להמשיך, ושלם לחלוטין עם הדרך שבה פעלתי כחבר כנסת, כיו״ר הוועדה לביטחון לאומי וכיו״ר סיעת עוצמה יהודית" סיכם פוגל. "אני גאה בהישגים שאליהם הגענו בארבע השנים האחרונות ובדרך שבה פעלנו להשגתם. מאחל לחבריי בעוצמה יהודית ובקואליציה הצלחה רבה בבחירות, ולכולנו חתימה לחיים טובים ושנה מבורכת".