איריס חיים בתביעת דיבה נגד הפובליציסט החרדי

איריס חיים, אימו של יותם חיים ז"ל שנורה למוות בשוגג בשג'עיה לאחר שנמלט משבי חמאס, הגישה לבית המשפט תביעה בסך של כ-170 אלף שקלים נגד הפרובוקטור דב הלברטל, בעקבות דברים קשים ופוגעניים שפרסם נגדה ברשת החברתית פייסבוק על רקע דיווחים בדבר שילובה האפשרי ברשימת הליכוד לכנסת.

הלברטל כינה את חיים "רודפת הכבוד והפרסום שרק זורחת מאז רצח בנה", ואף טען כי "יש להניח שתכננה מראש את כל דרכה לפוליטיקה ודורכת על דמו של בנה שציווה לה סלבריטאות עולם". עוד הוא הוסיף: "על קבר בנה היא תכתוב: 'כמה טוב שנרצחת'. איזה חסד עשה איתה החמאס".

חיים השיבה בפוסט כואב וכאוב והדפה את הטענות נגדה: "אף אחד לא פנה אלי, לא מהליכוד ולא משום רשימה או מפלגה כלשהיא, וגם אם יפנו, התשובה תהיה שלילית. העיקר לכתוב דברים רעים ודוחים עלי בלי לבדוק אפילו".

פרקליטיה של חיים טענו בכתב התביעה, כי הדברים שנכתבו על ידי הלברטל, לא היו מעשה של שוגג מתוך כעס, אלא פעילות מודעת כדי לפגוע בה ולהשחיר את שמה.