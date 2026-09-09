ינון מגל: "פייר? נפגעתי, ציפיתי לטלפון ממנו"

המגישים ינון מגל ונדב פרי, שוחחו היום (רביעי) ברדיו 103fm ספק ברצינות ספק בציניות, על שריון מגישי וכתבי ערוץ 14 ורדיו 'גלי ישראל' ברשימת הליכוד.
פרי שאל את מגל: גורם בתחנה שואל כיצד זה הגיוני שלא שריינו את ינון מגל בליכוד. מגל השיב: פייר? נפגעתי. אני חושב שאני ראוי, שאני מתאים, שנתתי המון למען גוש הימין ולא הבנתי למה לא קיבלתי טלפון, אבל בסדר אני עדיין אמשיך לתמוך בגוש".
פרי מצידו השיב: "אני השבתי לאותו גורם שכנסת זה קטן עליו, הוא מחכה שראש השבט (נתניהו) יסיים את דרכו ואז הוא ייכנס לזה".
ינון מגל, הילדים שלנו נלחמים בחזית ואתם צוחקים ברדיו על ג'ובים בליכוד?! הממשלה הזאת מפקירה את הלוחמים בשביל ערוצי תעמולה, חייבים להחליף אותם עכשיו!