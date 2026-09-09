דיווח: בממשל ביידן לא הכירו את ההתרעה מאיחוד האמירויות

חיזוק לעמדת נתניהו: ברשת i24News דווח הבוקר (רביעי) כי בממשל ביידן לא הכירו התרעה קונקרטית שהתקבלה מאיחוד האמירויות על תכנון מתקפה נרחבת של חמאס לפני טבח ה-7 באוקטובר.

לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של שני גורמים המעורים בפרטים, גם בתקופה שאחרי ה-7 באוקטובר, בממשל ביידן לא שמעו שהייתה לאמירותים התרעה קונקרטית כזו. יש לציין כי העובדה שהנושא לא היה מוכן לממשל ביידן - לא אומר שלא הייתה התרעה שהועברה לישראלים.

כזכור, אמש פורסם בעיתון "הארץ" כי נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כשבוע וחצי לפני מתקפת ה-7 באוקטובר, והזהיר אותו כי סינוואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל. לפי הפרסום, נשיא איחוד האמירויות ביקש להתריע בפני נתניהו מפני האפשרות להתפתחות שתוביל לשפיכות דמים ולערעור היציבות באזור. עוד נטען בתחקיר כי נתניהו העריך שהמהלך שעליו התריע לכאורה בן זאיד נוגע ליהודה ושומרון, וכי ראשי מערכת הביטחון לא עודכנו באזהרה הנטענת.

באיחוד האמירויות פרסמו בהמשך הודעה שבה לא הכחישו את קיום השיחה, כשנאמר כי "משרד החוץ מדגיש כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי ממשלות" נמסר. "המעורבות של איחוד האמירויות מאז ה-7 באוקטובר כוונה באופן עקבי להפחתת הסלמה, ליציבות אזורית ולמניעת אלימות".

עוד הובהר כי "ממשלת איחוד האמירויות וגורמים בממשלת ישראל שומרים על קווי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון היחסים בין המדינות לפני יותר מחמש שנים. בעת הצורך, כל המודיעין הרלוונטי הועבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים".