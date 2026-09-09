כנרת בראשי מצהירה: אבחר אך ורק בו

כנרת בראשי ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

פעילת הימין כנרת בראשי, התראיינה הבוקר (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחסה למערכת הבחירות המתקרבת.

בדבריה אמרה בראשי: "אני לא צריכה אמירות נסתרות, אלא אמירה מפורשת, ואני דורשת את זה מראש הממשלה נתניהו. אבחר אך ורק במי שמצהיר שהוא הולך לתקן את מערכת המשפט. אני רוצה לדעת מהי הדרך ולדעת שלשם אנחנו הולכים, שהמדינה הזו תחזור להיות מדינה דמוקרטית. המערכת המשפטית חולשת על הכול; אם לא ישימו לזה סוף - הבחירות לא ישנו דבר". אמירה זו מפתיעה במיוחד, שכן עד לאחרונה היו דיווחים ושמועות על כך שבראשי תשוריין בליכוד, ואילו כעת היא מציבה תנאים לנתניהו ולא אומרת בפירוש כי היא תבחר בו.

עוד באותו נושא בני גנץ במתקפה חריפה: "המפלגה המושחתת ביותר בישראל" חדשות סרוגים

אמירה זו של בראשי מתקשרת לטענות של חברת הכנסת טלי גוטליב, שעברה בימים האחרונים ממפלגת הליכוד למפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות השר בן גביר, ואמרה מפורשות כי נתניהו לא רצה אותה במפלגתו שכן הוא לא מעוניין להילחם במערכת המשפט ולקדם את הרפורמה המשפטית.

מנגד, ראש הממשלה נתניהו הכריש אמש על 2 משוריינים שכל אחד מהם מוכר היטב בזכות המלחמה שלו והרצון שלו לשנות את מערכת המשפט. יעקב ברדוגו ועו"ד דוד פטר.